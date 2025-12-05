Ai Salesiani cerimonia di consegna di un defibrillatore e di una borsa medica

Si è svolta nella sala “Maria Grazia Balsamo”, alla presenza dei ragazzi e dei volontari dell’Oratorio

Salesiano di Brindisi, la cerimonia di consegna di un defibrillatore e di una borsa medica, donati dalla

Orizzonti Futuri Onlus all’Istituto nell’ambito dell’iniziativa “Cuori in oratorio”.

Ad aprire i lavori è stato il Direttore dei Salesiani, Don Ercole Cinelli, che ha rivolto un saluto, a

nome proprio e della comunità, al Sindaco di Brindisi, Dott. Giuseppe Marchionna, al Direttore

Generale della ASL, Dott. Maurizio De Nuccio, al socio fondatore della Onlus, Dott. Antonio

Laghezza, al referente del progetto, Giuseppe Zippo, e al delegato provinciale del CONI, Dott.

Martino D’Amuri.

In apertura, Don Gianfranco D’Ercole ha dato lettura del messaggio inviato dall’On. Mauro D’Attis,

assente per impegni istituzionali, con il quale l’Onorevole ha voluto rimarcare il valore dell’iniziativa,

ringraziandone i promotori e rinnovando il proprio impegno a favore dell’oratorio, anche attraverso

fondi destinati alla riqualificazione degli impianti sportivi.

Il Sindaco Marchionna ha ripreso il tema del ruolo centrale dell’Oratorio, definendolo un presidio

sociale, sportivo e culturale per la città, richiamando inoltre le progettualità promosse

dall’amministrazione comunale nel settore teatrale. In un momento storico in cui le principali agenzie

educative — famiglia, scuola e chiesa — sono messe in discussione da nuovi, e talvolta discutibili,

modelli, l’Oratorio rappresenta non solo una certezza per il presente, ma anche una speranza per il

futuro di tanti giovani.

Il Direttore Generale della ASL, Dott. Maurizio De Nuccio, ha ringraziato i presenti e garantito il

pieno sostegno dell’Azienda sanitaria e del servizio 118 attraverso attività di formazione rivolte ai

volontari, sia per il primo soccorso che per l’utilizzo del defibrillatore. Ha inoltre richiamato

l’attenzione sull’importanza della tutela della salute dei cittadini e sul ruolo dei dispositivi medici nel

prevenire emergenze potenzialmente fatali, esprimendo apprezzamento per la loro sempre più ampia

diffusione sul territorio, nell’ottica di una cardioprotezione capillare.

Il delegato provinciale del CONI, Dott. Martino D’Amuri, ha elogiato l’impegno dei volontari nella

promozione dello sport, sottolineando ancora una volta il valore della prevenzione.

Il referente del progetto “Cuori in Oratorio”, Giuseppe Zippo, ha ringraziato l’Istituto Salesiano

per aver consentito l’attivazione di una rete di relazioni funzionali ai bisogni della comunità. Ha

evidenziato come la prevenzione — nello sport come nella quotidianità — richieda la diffusione di

corretti stili di vita, soprattutto tra i giovani, spesso esposti a modelli dannosi per la salute e per le

relazioni interpersonali. «Oggi — ha affermato — non celebriamo una semplice consegna, ma un modo

di collaborare e fare sistema a vantaggio dell’intera comunità».

Il Dott. Antonio Laghezza, socio fondatore della Orizzonti Futuri Onlus, ha ripercorso il cammino

dell’associazione dalla sua fondazione e ha illustrato gli obiettivi futuri a sostegno di scuole, comunità,

associazioni e amministrazioni. Ha ringraziato i Salesiani per l’accoglienza e per la possibilità di

rispondere concretamente ai bisogni dei ragazzi, sottolineando il valore sociale e relazionale di

un’iniziativa che va oltre la semplice donazione.

A chiudere i lavori è stato Don Gianfranco D’Ercole, che ha richiamato i valori della missione

salesiana ispirata a San Giovanni Bosco: la prevenzione, lo stare insieme, l’aiuto reciproco, la

trasmissione di esempi virtuosi e la capacità di scoprire e valorizzare “il meglio” presente in ogni

giovane.