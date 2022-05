AI SALESIANI UN MESE DI FESTA PER MARIA AUSILIATRICE

Dopo due anni di pandemia e iniziative online, l’Oratorio Centro giovanile di Brindisi ritorna con il festival canoro MiO: Music in Oratory.

La data dell’evento è il 21 maggio, in occasione dei quattro giorni festivi per la festa di Maria Ausiliatrice. La manifestazione si svolgerà presso il cortile dell’oratorio dei Salesiani in Brindisi.

Le iscrizioni per il festival sono aperte per chiunque dai 10 ai 30 anni.

I concorrenti saranno poi divisi in tre categorie: juniores (10-13 anni), ado (14-19 anni), giovani (20-30 anni). Il primo classificato riceverà un ricco premio riguardante la musica. I giovani dell’oratorio sono da sempre legati a questo progetto poiché la musica è un mezzo che unisce, un modo per divertirsi e condividere… quindi, partecipate!

Trovate il regolamento qui: https://drive.google.com/file/d/1R2eLNPcFyVkKrJVVALDZMP9snHEkTl4J/view?usp=sharing

Per l’iscrizione invece, seguite il link del Modulo di Google: https://forms.gle/W6jLMf4DpercaKkT7

Comunicato n.2

A seguire, una breve descrizione degli altri eventi e spettacoli previsti per le giornate di festa.

In questi giorni il cortile si riempie di bancarelle di tutti i tipi, serate organizzate e iniziative tutte nuove, all’insegna di un divertimento sano e multi direzionale. Il programma prevede:

• 20 maggio: la serata inizia con il Cinema Sotto le Stelle (visione di un film all’aperto) e, a seguire, un incontro-dibattito con Salvatore Barbarossa & Luca Cucci;

• 21 maggio: entriamo nel vivo della festa con il Festival Mio – Music in Oratory alle 19:30, organizzato e animato direttamente dai giovani dell’oratorio. La serata prosegue con l’esibizione del gruppo “Mamadema Swing Cabaret” e uno spettacolo pirotecnico in cortile;

• 22 maggio: la serata di domenica è animata dal gruppo musicale “Punti di Svista”;

• 23 maggio: la festa si conclude con la tradizionale sagra della porchetta accompagnata da un’esibizione musicale e di pizzica animata da “Addù Sciamu Sciamu”.

Altre iniziative in occasione del mese mariano prevedono la processione il 24 maggio, il Pellegrinaggio in pullman alla Madonna di Cotrino (Latiano) il 30 maggio e la fiaccolata Mariana il 31 maggio.