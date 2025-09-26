Aido, Giornata Nazionale del Si, sabato 27 settembre il Gruppo Comunale “Marco Bungaro” di Brindisi incontra i cittadini in Piazza della Vittoria

Anche a Brindisi, il Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro” celebrerà la Giornata nazionale del Sì 2025 alla donazione organi, tessuti e cellule e iniziative di autofinanziamento, in programma, come ogni anno nell’ultimo fine settimana di settembre, sabato 27 e domenica 28.

Nel particolare Sabato 27 settembre l’AIDO Brindisi sarà presente presso Piazza della Vittoria dalle ore 17,30, unitamente all’AVIS Comunale Brindisi con info-point durante la raccolta sangue, inoltre, le altre ulteriori iniziative locali potranno essere visualizzate nella pagine dedicata facebook AIDO Brindisi, nell’occasione i volontari del Gruppo Comunale offriranno, a chi vorrà versare un contributo per le campagne informative sull’importanza del si alla donazione degli organi, una bottiglia di olio EVO un prodotto che fa parte della nostra tradizione e dai tempi antichi é segno di eternità.

Su il territorio nazionale i volontari di AIDO saranno presenti nelle piazze con stand informativi e iniziative di ogni tipo finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del Sì alla donazione degli organi. Saranno numerosi gli appuntamenti previsti: info-point, convegni, spettacoli, eventi sportivi, mostre, momenti di preghiera e tanto altro ancora.

Le giornate di sensibilizzazione, gli incontri e le testimonianze per promuovere il valore del Sì, raccogliere nuove adesioni, aiutano ad accendere i riflettori su un tema che può cambiare la vita di migliaia di persone. Quest’anno lo faremo ancora una volta insieme, con il contributo di tutti volontari in un’opera creativa e capillare di sensibilizzazione ed informazione sulla cultura del dono.

Dopo Reggio Calabria nel 2022, Cagliari nel 2023 e Trieste nel 2024, gli eventi clou della manifestazione nazionale saranno in Lombardia, con un programma itinerante che toccherà Milano, Monza, Lecco, Morbegno e Bergamo, alla presenza della Presidente nazionale Flavia Petrin e componenti la Giunta.



In allegato, oltre al comunicato stampa, la locandina della giornata nazionale del si 2025, quella del nuovo prodotto offerto dai volontari durante la campagna informativa ed il manifesto dell’evento 2025



