AIL BRINDISI E LICEO SCIENTIFICO “FERMI-MONTICELLI” – UNA BELLA STORIA DI ADOLESCENTI, SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO

AIL Brindisi e Liceo Scientifico “Fermi Monticelli”,

una bella storia di adolescenti, solidarietà e volontariato

Una bella storia di volontariato, solidarietà e adolescenti arriva dal Liceo Scientifico Europeo “Fermi Monticelli”, dove i sette alunni della quinta A EE hanno deciso di realizzare qualcosa di importante da destinare a chi in questo momento soffre o vive una situazione di difficoltà, legata alla malattia ematologica. Nei giorni scorsi, infatti, lo stand dell’AIL Brindisi, impegnato nella raccolta fondi attraverso le Uova di Pasqua 2022, si è colorato dell’entusiasmo di Enrico, Giulia e Noura tre ragazzi 15enni del “Fermi-Monticelli” di Brindisi.

I tre, insieme agli altri compagni Lydia, Gracie, Vincenzo e Arjit, lo scorso 14 Febbraio, giorno di San Valentino hanno raccolto e destinato all’AIL Brindisi 102 Euro, inventandosi il gioco “Secret Valentine”, una consegna anonima di messaggi d’amore a tutti gli studenti dell’istituto, che desideravano dire qualcosa di importante all’innamorata/o. Poi, dopo aver consegnato il frutto della raccolta presso la sede dell’Associazione, hanno voluto essere presenti in Piazza Vittoria con i volontari adulti dell’associazione nei giorni clou della campagna pasquale.

“Prima di tutto – racconta Enrico Daversa – vorrei ringraziare l’AIL, l’associazione contro le leucemie per averci dato questa bellissima opportunità di aiutare chi ne ha veramente bisogno e di regalarci tante conoscenze che non avremmo acquisito altrimenti. Vorrei invitare vivamente tutti i ragazzi della nostra età a partecipare a questi tipi di eventi perché il futuro siamo noi. Per ultimo, ma non meno importante vorrei ringraziare la nostra scuola “Fermi Monticelli” per essere sempre favorevole a partecipare ad iniziative del genere. Spero di poter continuare a essere d’aiuto per questa causa”. Felice dell’iniziativa Carla Sergio, presidente dell’AIL Brindisi: “una vera ventata di gioventù ed allegria si è abbattuta sotto la nostra tenda il 2 e 3 Aprile. Con cordialità, simpatia ed entusiasmo i ragazzi hanno distribuito le nostre uova. Insieme al mio grazie. L’invito a continuare questa collaborazione, nata per gioco, ma sicuramente con un futuro solido”.