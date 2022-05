AIL BRINDISI – SABATO 21 MAGGIO LA CERIMONIA FINALE DEL PREMIO “PAOLA CRISTIANO”

Si svolgerà Sabato 21 Maggio pv (inizio alle ore 10,00) a Brindisi presso la sala “Gino Strada” di Palazzo Nervegna , in via Duomo, 20 alla presenza del presidente nazionale dell’AIL Giuseppe Toro , la cerimonia finale del Premio “Paola Cristiano”. Il premio, assegnato alla migliore tesi discussa da un giovane medico specializzato in Ematologia in un ateneo della regione Puglia, è dedicato alla sopraindicata benefattrice della sezione brindisina dell’AIL, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Alla tesi specialistica che risulterà vincitrice verrà assegnato un premio di 2.500 euro. “La stima, l’affetto e la riconoscenza che ci legano alla famiglia della signora Cristiano – dice Carla Sergio , presidente di AIL Brindisi – ci hanno spinto a dare vita a questo premio, che intende gratificare un giovane laureato con la specializzazione in Ematologia e ricordare con sincera gratitudine la nostra grande benefattrice”. Nella formulazione dei giudizi sul lavoro di ogni singolo candidato, la commissione esaminatrice ha valutato l’originalità di approccio, l’analisi svolta e l’importanza dei risultati ottenuti, il tutto finalizzato a possibili benefici clinici e avanzamenti sperimentali. Dopo i Saluti di Giuseppe Toro (Pres. Nazionale AIL), Isabella Lettori (Ass. Servizi Sociali Comune di Brindisi) e Carla Sergio (Pres. AIL Brindisi), interverranno, la signora Celestina Cirillo (figlia della sig.ra Paola Cristiano), il dott. Domenico Pastore (Primario Ematologia Ospedale “Perrino” Brindisi) ed il prof. Francesco Albano (Direttore Scuola di Specializzazione Ematologia – Università di Bari). Seguirà la presentazione e la premiazione delle tesi finaliste. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Di Filippo . Nel corso della manifestazione verrà proiettato un film-documentario sulla vita del Professor Franco Mandelli “L’uomo del bene”, film scritto e diretto dal regista Giancarlo Rolandi e prodotto da Baires Produzioni insieme ad AIL e AIL Roma.