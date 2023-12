Incentivare la ricerca per sconfiggere le leucemie. Anche in questa festa dell’Immacolata l’Ail Brindisi scende in piazza Vittoria per la vendita delle Stelle di Natale, il cuo ricavato andrà devoluto alla ricerca per sconfiggere la leucemia. Testimonial Marco Di Bello, arbitro brindisino internazionale e di serie A, il cui volto e’ ormai assiciato a questa iniziativa benefica.