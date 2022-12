Consueto appuntamento nel primo weekend natalizio con le Stelle di Natale per l’Ail, l’associazione italiana che favorisce la ricerca per combattere la leucemia. I volontari dell’associazione hanno informato questa mattina i cittadini sull’utilità del sostegno ai ricercatori, anche attraverso l’acquisto delle caratteristiche e festose piante natalizie. Si replica sabato e domenica, sempre in piazza Vittoria.