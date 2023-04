AIPD APRE LE PORTE ALLE PROVE DEL “MOULIN ROUGE” PER RECLUTARE NUOVI VOLONTARI

Sono appena iniziate le prove del prossimo musical firmato “AIPD Brindisi”. E come sempre lo sguardo dei ragazzi, degli operatori e di tutte le famiglie AIPD restano puntati verso l’alto: sarà una rivisitazione del celebre film diretto da Baz Luhrmann ispirato all’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi, il “Moulin Rouge”.

Un musical che vuole affrontare per l’ennesima volta da vicino la tematica dell “IO POSSO”, già abbracciata dall’Associazione da diverso tempo. Le prove iniziano nel 2023, anno in cui AIPD compie il suo 25esimo anniversario, celebrando così l’inizio di una serie di eventi destinati a ricordare questa importante ricorrenza.

Inoltre quest’anno una grande novità: la “prova zero” del musical sarà aperta a tutta la cittadinanza e si svolgerà il prossimo martedì 11 Aprile dalle ore 16.00 alle 19.00 presso l’Associazione Yeahjasi Brindisi Spazio Musica sita nell’ex Convento Santa Chiara a Brindisi, zona Duomo. Oltre ai ragazzi ed agli operatori di AIPD Brindisi saranno presenti tutti gli artisti locali che hanno deciso di collaborare volontariamente per sostenere l’Associazione, in particolare: la coreografa di Tango Ilaria Caravaglio, la coreografa e danzatrice del ventre Mary Diodicibus, la ASD Ginnastica La Rosa, Malena Gauthier, coreografa di Burlesque, Alfonso De Giorgi, Coreografo ed esperto in musical della ASD Tersicore di Brindisi, la ASD Vertical Gym ed il gruppo musicale Mamadema Sing n’roll. Un team fortissimo che non ha bisogno di essere raccontato.

Nell’occasione la squadra AIPD sarà lieta di accogliere disponibilità per nuovi volontari che volessero entrare a far parte di questa meravigliosa avventura.

“Il musical prevede un periodo di prove di circa 10 mesi – dice Stefania Calcagni – Presidente AIPD Brindisi – in quanto, oltre ai tempi necessari per la realizzazione, necessita degli spazi giusti affinché i ragazzi possano fare un lavoro di comprensione della tematica, quest’anno molto delicata, che si andrà ad affrontare. Un musical che li metterà sicuramente a contatto con le loro emozioni affettive più profonde, ma che vorrà mandare al territorio il messaggio secondo il quale anche loro possono essere belli, sensuali e capaci di vivere una vita sentimentale come tutti gli altri”.

Si ringrazia anche lo 0831 Space per la collaborazione instaurata, prossima location del trailer dello spettacolo. Stay tuned!