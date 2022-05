AIPD BRINDISI NUOVAMENTE IN SCENA. ARRIVA “THE LION KING”

AIPD BRINDISI NUOVAMENTE IN SCENA

Grazie alla Fondazione Ecoeridania Insuperabili ed al Patrocinio

del Comune di Brindisi arriva

“The Lion King – Il cerchio della vita siamo noi”

Si terrà venerdì 6 Maggio alle ore 11.30 la Conferenza Stampa di presentazione del Musical “The Lion King – Il cerchio della vita siamo noi”, terza esperienza Disneyana per i ragazzi di AIPD Brindisi, ormai avvezzi al palcoscenico del Teatro Verdi. Il laboratorio teatrale è da anni il fiore all’occhiello di AIPD Brindisi, oltre che validissimo strumento per il perseguimento degli obiettivi di autonomia caratteristici della metodologia dell’Associazione.

Quest’anno l’intero spettacolo è stato finanziato dalla Fondazione Ecoeridania-Insuperabili, con l’intento di consentire, finalmente, la ripresa delle attività ed un graduale ritorno alla tanto attesa normalità. Nonostante il tema della rappresentazione sia stato scelto già nel 2021, possiamo affermare quanto esso sia strettamente connesso agli attuali drammi del mondo: il disaccordo, le smanie di potere, le invidie e la voglia di sopraffare gli altri, che portano inevitabilmente a dolore, sofferenza e guerra.

La sfida più grande che AIPD si pone da sempre con la società è quella di insegnare agli altri che tutti possiedono un potenziale, anche le persone con disabilità, ed in particolare questa storia ci insegna che ciascuno di noi ha il suo posto nel mondo ed ognuno di noi nasce per trovare la sua missione; che solo se ci crediamo abbastanza possiamo riuscirci e che chiunque può insegnarci qualcosa di importante per la nostra vita.

Lo spettacolo andrà in scena Sabato 18 Giugno alle ore 20.30 presso il Teatro Verdi di Brindisi. I biglietti saranno disponibili presso il Botteghino del Teatro a partire dal venerdì 6 Maggio.

Per informazioni e prenotazioni contattare tramite whatsapp il numero 348/9343609.