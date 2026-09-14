AIPD Brindisi, “Abbracci di solidarietà”: giovani e anziani insieme per costruire comunità più inclusive

Si è concluso a Brindisi il progetto promosso da AIPD Brindisi APS-ETS

con il contributo del Corpo Europeo di Solidarietà

Si è concluso il 10 settembre, presso la Residenza per Anziani “Il Focolare” di Brindisi, il progetto “Abbracci di solidarietà – Incontri intergenerazionali per costruire comunità inclusive”, promosso da AIPD Brindisi APS-ETS e realizzato grazie al finanziamento del Corpo Europeo di Solidarietà.

Il progetto ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra giovani con disabilità e persone anziane, attraverso momenti di condivisione, attività e relazioni che hanno permesso di andare oltre le differenze legate all’età e alle condizioni personali. L’obiettivo è stato quello di creare uno spazio nel quale i partecipanti potessero conoscersi, condividere esperienze e costruire relazioni significative, dimostrando concretamente come l’inclusione possa nascere anche da semplici occasioni di incontro. L’evento conclusivo ha rappresentato un momento di restituzione dell’esperienza vissuta durante il progetto e di valorizzazione del percorso realizzato dai ragazzi insieme agli ospiti della struttura.

“Abbracci di solidarietà nasce dalla convinzione che l’inclusione non sia soltanto un principio da affermare, ma qualcosa che si costruisce attraverso le relazioni e le esperienze concrete”, sottolinea AIPD Brindisi. “L’incontro tra generazioni diverse ci ha permesso di creare legami, condividere emozioni e scoprire quanto ciascuno possa dare agli altri.”

Il progetto ha inoltre permesso ai giovani partecipanti di sperimentarsi in un contesto nuovo, assumendo un ruolo attivo e contribuendo alla costruzione delle attività, mentre per gli anziani coinvolti ha rappresentato un’opportunità di socializzazione e di apertura verso una generazione diversa. La mattinata si è conclusa con un momento conviviale e un piccolo aperitivo, a suggellare simbolicamente il percorso svolto insieme. Con “Abbracci di solidarietà”, AIPD Brindisi rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura dell’inclusione, della partecipazione e della solidarietà, nella convinzione che una comunità realmente inclusiva sia quella nella quale ogni persona, indipendentemente dall’età o dalla disabilità, possa sentirsi parte e protagonista.