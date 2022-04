AIPD – DOMANI L’EVENTO “LA MIA CASA E’ IL MONDO”

AIPD, domani venerdì 29 aprile l’evento “La mia casa è il mondo”

Si terrà domani Venerdì 29 Aprile alle ore 17,00 presso il Parco Cillarese di Brindisi l’evento conclusivo del progetto di Aipd Nazionale “La mia casa è il mondo” a cui hanno partecipato i ragazzi adolescenti dell’Associazione Italiana Persone Down di Brindisi. Il progetto, presentato su bando promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, prevede il coinvolgimento di piccoli gruppi di adolescenti con sindrome di Down in attività di esplorazione del proprio territorio e del suo patrimonio culturale e artistico. Dopo quasi 2 anni di pandemia, lockdown e restrizioni varie questo progetto mira alla riappropriazione delle realtà fuori da casa con una conseguente crescita di responsabilità, di appartenenza e di cittadinanza alla nostra città. Saranno presenti all’evento tutti i compagni di viaggio che hanno supportato i ragazzi in questo progetto nazionale, primo fra tutti il Sindaco della città di Brindisi Riccardo Rossi e il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cellie, l’Associazione GV3, l’Associazione Le Colonne, Dolci Creazioni di Fabio Ravone, l’Hospitale del Turista, XFarm Agricoltura prossima, Wwf e Caritas, History Digital Library, Happy Casa Brindisi Basket, Idea Radio, Camper Evviva. Al termine dell’evento i ragazzi dell’AIPD Brindisi presenteranno alla città di Brindisi il “segno” che lasciano alla comunità, inserito proprio all’interno del parco Cillarese. La partecipazione è libera e aperta a tutti.