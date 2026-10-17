Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

AIPD. Giornata della gentilezza a Brindisi

Si e’ tenuta questa mattina a Brindisi l’iniziativa “La giornata della gentilezza”, organizzata dall’AIPD Brindisi in occasione della Giornata Nazionale della Persona con Sindrome di Down. La manifestazione ha preso il via dal Lungomare Amerigo Vespucci per dirigersi nel porto interno di Brindisi, con arrivo sul Lungomare Regina Margherita, prima di fare definitivo rientro nel Porticciolo Marina di Brindisi.
“Quest’occasione vuole essere un manifesto di cosa significhi muoversi in armonia con se stessi e con l’ambiente – ha dichiarato la Presidente AIPD, Stefania Calcagni – ricordando quanto sia fondamentale la partecipazione di istituzioni e cittadinanza per tracciare nuove rotte di diritti sul territorio”.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
snim
saldi
bagnato
carta
eolico
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning