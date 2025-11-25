AIPD. Progetto fotografico per un calendario sulla parità di genere

Presentazione questa sera presso il Foyer del Teatro Verdi di Brindisi, nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, di un progetto realizzato dall’AIPD Brindisi finalizzato intanto ad inaugurare una mostra di fotografie sulla parità’ di genere e sul rispetto della donna, e alla diffusione del calendario per il prossimo anno realizzato con alcune di queste foto. Protagonisti i ragazzi con sindrome di Down è difficoltà cognitive dell’Associazione. Poi, come seconda parte del progetto, gli operatori e i ragazzi dell’AIPD hanno tenuto degli incontri presso due scuole superiori di Vrindisi, l’Istituto Ferraris e il Liceo Palumbo, sempre sulle tematiche della parità’ di genere e della lotta contro la violenza sulle donne. La totalità del progetto è’ stato finanziato dal Consiglio regionale della Puglia. Sono intervenuti la presidente dell’Aipd, Stefania Calcagni, le operatrici del progetto, la consigliera comunale Ernestina Sicilia e la referente del Comune di Brindisi per le disabilità, Giuseppina Scarano. E poi tutti i ragazzi dell’associazione.