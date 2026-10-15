AIPD, Rinviato al 17 ottobre l’evento “Orizzonti di Gentilezza” a Brindisi

BRINDISI – L’evento solidale “Orizzonti di Gentilezza”, organizzato dall’AIPD Brindisi in occasione della Giornata Nazionale della Persona con Sindrome di Down, è stato rinviato dal 10 al 17 ottobre. L’iniziativa, che unisce lo sport in mare e l’inclusione sociale nel segno del rispetto del territorio e del proprio corpo, si presenterà al pubblico con un programma completamente rinnovato.

La manifestazione prenderà il via dal Lungomare A. Vespucci, da cui le imbarcazioni partiranno per un emozionante giro all’interno del porto di Brindisi. La flotta farà poi una sosta con arrivo sul Lungomare Regina Margherita, prima di fare definitivo rientro sul Lungomare A. Vespucci. Una volta a terra, si terranno i saluti istituzionali da parte delle Autorità locali, momento che segnerà anche l’inizio ufficiale della “Camminata della Gentilezza” a piedi. A chiudere la mattinata saranno infine i saluti e gli interventi delle tante Associazioni partner che supportano l’iniziativa.

Durante tutto lo svolgimento dell’evento rimarrà attivo il banchetto informativo e di raccolta fondi dell’AIPD Brindisi, dove i cittadini potranno sostenere i progetti di autonomia acquistando prodotti alimentari tipici locali. “Quest’occasione vuole essere un manifesto di cosa significhi muoversi in armonia con se stessi e con l’ambiente”, dichiara la Presidente Stefania Calcagni, ricordando quanto sia fondamentale la partecipazione di istituzioni e cittadinanza per tracciare nuove rotte di diritti sul territorio.

Si ringraziano gli enti e le Associazioni partecipanti, in particolare: Gv3; Approdo di Ponente; Capitaneria di Porto; Lega Navale; Marina di Brindisi ; Dragon Boat; Vertical Gym; Tango Levante; Cedas AVIO; Roma Club Brindisi; Inner Wheel Brindisi “Cristina Cordella”; Rotary Club Brindisi; Istituto Comprensivo “Cappuccini”; Circolo Tennis; Croce Rossa Italiana, ASD Oriental Dream&Fitness e Associazione Divertendoci Insieme.