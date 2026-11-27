Protagonisti i vini premiati nella Guida Vitae 2027 di AIS e le migliori produzioni olearie pugliesi, che saranno raccolte in una nuova guida dedicata.

Quattro territori e cinque chef racconteranno l’identità dell’olio EVO attraverso la cucina. A condurre la serata sarà il giornalista RAI Gianluca Semprini.

La Puglia del vino e dell’olio extravergine di oliva si dà appuntamento il 5 dicembre 2026, presso il Nicolaus Hotel a partire dalle ore 17, per una nuova edizione del Galà delle Eccellenze, l’evento organizzato da AIS Puglia – Associazione Italiana Sommelier che celebra la qualità, la cultura e l’identità delle produzioni enogastronomiche regionali.

Una serata dedicata alle eccellenze del vino e degli oli extravergine di oliva pugliesi, con due percorsi di valorizzazione complementari: da una parte i vini premiati nell’ambito della Guida ai Vini d’Italia Vitae 2027 di AIS, dall’altra le eccellenze olearie regionali, protagoniste di un nuovo progetto editoriale che porterà alla realizzazione della Guida alle Eccellenze Olearie Pugliesi 2027, sviluppata dai Sommelier AIS Puglia.

L’obiettivo è dare visibilità alle produzioni che esprimono al meglio la ricchezza e la diversità del patrimonio agroalimentare pugliese, riconoscendo il lavoro dei produttori e promuovendo una conoscenza sempre più consapevole del vino e dell’olio EVO. A condurre l’appuntamento, al quale parteciperà anche il Presidente AIS Italia Sandro Camilli, sarà Gianluca Semprini, giornalista RAI, che accompagnerà il pubblico attraverso i momenti più significativi della manifestazione.

I vini premiati nella Guida Vitae 2027 e la nuova Guida alle Eccellenze Olearie Pugliesi

Il Galà delle Eccellenze rappresenta un momento di riconoscimento per il lavoro delle aziende vitivinicole e olearie pugliesi e per il ruolo svolto dai Sommelier AIS nella diffusione della cultura della qualità.

Per il comparto vitivinicolo, i protagonisti saranno i vini premiati nell’ambito della Guida ai Vini d’Italia Vitae 2027, la pubblicazione di AIS dedicata alla selezione e alla valorizzazione delle migliori espressioni enologiche italiane.

Per l’olio extravergine di oliva, l’edizione 2026 segna invece un passaggio significativo: AIS Puglia realizzerà la Guida alle Eccellenze Olearie Pugliesi 2027, un progetto editoriale sviluppato dai Sommelier dell’associazione per valorizzare e raccontare le produzioni olearie regionali.

La nuova guida intende offrire uno strumento di conoscenza del patrimonio olivicolo pugliese, mettendo in evidenza le cultivar, le caratteristiche organolettiche degli oli e il legame con i territori di origine. Un percorso che riconosce all’olio EVO un ruolo centrale nella cultura gastronomica regionale e ne promuove la conoscenza attraverso la competenza e la sensibilità dei Sommelier AIS.

Territori di Puglia e grandi chef: l’olio EVO incontra la cucina d’autore

Tra i momenti più significativi del Galà 2026 ci sarà un percorso gastronomico che unirà alcuni fra i più importanti territori pugliesi alle cultivar olearie più rappresentative, attraverso le interpretazioni di cinque grandi protagonisti della cucina regionale, chiamati a realizzare piatti capaci di valorizzare le caratteristiche distintive degli oli EVO pugliesi.

Ogni preparazione nasce dall’incontro tra identità territoriale, tradizione gastronomica e ricerca culinaria, in un dialogo che mette al centro l’olio extravergine di oliva non soltanto come ingrediente, ma come elemento distintivo della cultura alimentare pugliese.

A interpretare questo percorso saranno:

Peppe Zullo, con la Semola battuta con zucca e marasciuolo e Olio EVO di Peranzana.

Antonella Ricci e Vinod Sookar, con il Granotto con due consistenze di broccoli, pancetta e Olio EVO di Leccino

Damiano Bassano, Chef Resident del Nicolaus Hotel, con i Medaglioni di manzo alle erbette, castagne e cardoncelli e Olio EVO Cima di Mola.

Pietro Zito, con i Ciccatielli di grano arso con fagioli di Zolino, salsiccia di Minervino, cicoria di Molfetta e Olio EVO di Coratina.

Queste interpretazioni gastronomiche accompagneranno il pubblico alla scoperta della ricchezza olivicola pugliese, mostrando come le caratteristiche di una cultivar possano diventare elemento centrale nella costruzione di un piatto e contribuire a esaltarne profumi, sapori ed equilibrio.



Un Galà che guarda anche alla solidarietà

Il Galà delle Eccellenze del Vino e degli Oli Evo di Puglia sarà anche un’occasione per dare spazio alla solidarietà e all’inclusione. Nel corso della serata saranno presenti i ragazzi speciali del progetto Il Sommelier Astemio, protagonisti di un percorso che unisce formazione, autonomia e inclusione attraverso la cultura del vino.

I ragazzi presenteranno il progetto della Masseria Didattica, attualmente in costruzione alle porte di Bari: un luogo pensato per diventare uno spazio di accoglienza, apprendimento e condivisione, dove le esperienze legate al mondo del vino e del territorio potranno trasformarsi in opportunità concrete di crescita.

Per loro sarà inoltre un momento speciale: vivranno la consegna simbolica della nuova spilla ufficiale, che riporta il nuovo brand Il Sommelier Astemio, segno di appartenenza a un progetto che mette al centro le persone e il valore dell’inclusione.



Un appuntamento per il sistema delle eccellenze

Con il Galà delle Eccellenze, AIS Puglia conferma il proprio impegno nella promozione della cultura del vino e dell’olio, favorendo occasioni di incontro tra produttori, professionisti, operatori e appassionati.

Attraverso la Guida Vitae 2027 e la nuova Guida alle Eccellenze Olearie Pugliesi 2027, l’associazione rafforza il proprio ruolo nella valorizzazione delle produzioni regionali, promuovendo strumenti di conoscenza capaci di raccontare la qualità e la varietà del patrimonio enogastronomico pugliese.

A impreziosire questo viaggio tra vini, oli ed eccellenze enogastronomiche, dal Gargano al Salento, saranno anche le performance artistiche dell’attore Giovanni Solenne e del Gruppo Folkloristico La Murgia di Noci, che contribuiranno a raccontare, attraverso il linguaggio dell’arte e della tradizione, l’identità culturale e le radici dei territori pugliesi.

Per scoprire tutte le ultime novità dell’evento e conoscere le modalità di partecipazione consultate la pagina web https://www.sommelierpuglia.it/gala26/



