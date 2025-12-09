AIS Puglia incorona i protagonisti del vino e dell’olio EVO

nella giornata del Galà delle Eccellenze

Un solo evento per due eccellenze: il convegno e la premiazione degli oli Evo al mattino, la celebrazione dei grandi vini di Puglia al pomeriggio.

Venerdì 12 dicembre 2025

Tenuta Moreno – Mesagne (BR)

Il più autorevole appuntamento della Puglia dedicato al vino e all’olio Evo è alle porte. Si svolgerà nella giornata di venerdì 12 dicembre 2025 nella prestigiosa Tenuta Moreno di Mesagne (BR), il Galà delle Eccellenze Vinicole e Olearie di Puglia, celebrazione ufficiale dei migliori produttori e delle etichette di eccellenza della nostra regione.

L’evento è organizzato dai Sommelier AIS Puglia con il sostegno della Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari e la collaborazione dei più rappresentativi Consorzi di Promozione e Tutela delle DOC e DOP del vino e dell’olio evo regionale. Una giornata interamente dedicata alla celebrazione del patrimonio olivicolo e vitivinicolo regionale, alla valorizzazione dei produttori e alla promozione della cultura enogastronomica pugliese in Italia e nel mondo.

Una giornata, due grandi celebrazioni: al mattino l’olio evo, nel pomeriggio le eccellenze del vino

Il programma si sviluppa lungo un’unica piattaforma celebrativa:



– Al mattino a partire dalle ore 10.30 il Convegno “I Linguaggi dell’Olio EVO” in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier e la successiva Premiazione dei migliori Oli EVO di Puglia seguita da un light lunch con 4 grandi chef pugliesi, autori di piatti ideati per un abbinamento ideale ad altrettante cultivar olearie regionali; nel corso dell’evento oltre a tutti gli oli evo di Puglia premiati, sarà possibile degustare anche una selezione di oli evo italiani selezionati dalla Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti.

– Al pomeriggio a partire dalle ore 17.30 la proclamazione delle Eccellenze Vinicole Regionali 2026, ovvero i vini che hanno superato i 90 punti nella selezione nazionale della Guida AIS Vitae e la successiva degustazione libera delle etichette premiate in un party serale ricco di abbinamenti gastronomici.

Il Convegno e le premiazioni delle eccellenze olearie al mattino “I linguaggi dell’olio EVO”

A partire dalle ore 10.30, esperti nazionali e autorevoli interpreti del settore si confronteranno sul futuro del racconto dell’olio, sulle nuove forme di divulgazione, sulle tecniche di degustazione e sulle opportunità di valorizzazione del prodotto presso ristorazione, consumatori e mercati internazionali.

Interverranno:

Giacomo D’Ambruoso – Presidente AIS Puglia

– Presidente AIS Puglia Sandro Camilli – Presidente AIS Italia

– Presidente AIS Italia Camillo Privitera – Responsabile Eventi e Sociale AIS Italia

– Responsabile Eventi e Sociale AIS Italia Marco Rezzano – Comitato Esecutivo Didattica AIS Italia

– Comitato Esecutivo Didattica AIS Italia Giuseppe Baldassarre – Coordinatore Sotto-commissione Olio AIS Italia – “Diamo voce all’olio”

– Coordinatore Sotto-commissione Olio AIS Italia – “Diamo voce all’olio” Luigi Caricato – Scrittore, giornalista, fondatore Olio Officina – “Révolution – Un nuovo linguaggio per l’olio è possibile”

– Scrittore, giornalista, fondatore Olio Officina – “Révolution – Un nuovo linguaggio per l’olio è possibile” Enzo Signorelli – Consigliere Nazionale FIOI

– Consigliere Nazionale FIOI Lello Massa – Vicepresidente AIS Puglia – “Il Sommelier Astemio racconta l’Olio”

– Vicepresidente AIS Puglia – “Il Sommelier Astemio racconta l’Olio” Stefano Semerano – Maître Hotel Ostuni Palace – Carta degli Oli al ristorante

Moderano il giornalista RAI Gianluca Semprini e Rocco Caliandro, referente progetto OLIO EVO AIS Puglia.

Le relazioni verranno introdotte dall’intervento teatrale di Vittorio Goffredo.

Le premiazioni delle eccellenze vinicole pugliesi e la grande degustazione serale

Nel pomeriggio a partire dalle ore 17.30 si entrerà nel vivo della celebrazione del vino pugliese con la premiazione delle Eccellenze Vinicole Regionali, il riconoscimento riservato alle etichette che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 90 punti nella rigorosa selezione della nuovissima Guida AIS Vitae 2026, la pubblicazione considerata oggi la più autorevole in Italia nel settore enologico. I risultati sono frutto del lavoro dei panel di degustazione alla cieca dei Sommelier AIS Puglia.

A testimonianza della centralità del momento e dell’altissimo valore attribuito al riconoscimento, saranno presenti tutti i produttori premiati, chiamati personalmente a ritirare l’attestato ufficiale sul palco del Galà. Una scena che riunirà i protagonisti dell’enologia pugliese — volti, storie e territori — in un momento di orgoglio condiviso per tutta la comunità del vino della regione.

Nel corso della serata gli ospiti dell’evento potranno assistere alla performance live di Carmelinda Petraroli “Dipingere con la luce”, ideatrice di una tecnica ecosostenibile basata su Olio Evo e Vino Pugliese.

Esperienza di degustazione con la cucina regionale d’autore

Alla chiusura di entrambi i momenti – mattutino e pomeridiano – gli ospiti potranno partecipare a un percorso di degustazione che unirà l’olio, il vino e l’alta cucina pugliese, attraverso quattro interpretazioni gastronomiche dedicate a quattro cultivar simbolo del territorio:

Orzotto con latticello di mandorla, cuore di carciofo e Olio EVO Leccino — Chef Vincenzo Elia, Terra Madre Slow Food – Tenuta Moreno (BR)

Risotto con broccoli, pane raffermo e Olio EVO Coratina — Chef Salvatore Riontino, Ristorante Riontino – Margherita di Savoia (BT)

Tagliatella di calamaro, maionese al nero, verdure in agrodolce, erbe di mare e Olio EVO Favolosa — Chef Alfredo De Luca, Taverna del Porto – Tricase Porto (LE)

Cavatelli con pomodorino infornato, rape e fagioli all’Olio EVO Cima di Mola, granella di capocollo croccante e farinella di Putignano — Chef Luciano Campanella, Barsentum – Putignano (BA)

Valore, missione, territorio

Con questo Galà, i Sommelier AIS Puglia rinnovano la loro missione: creare un ponte tra produttori e mercato, formare una comunità consapevole e contribuire alla costruzione di un racconto contemporaneo dell’enogastronomia pugliese — fatto di qualità, studio, identità e resilienza.

La scelta di Tenuta Moreno — masseria fortificata di pregio e struttura attrezzata per eventi di alto profilo — conferisce all’appuntamento un carattere di rappresentanza e di prestigio, garantendo un’esperienza fluida e immersiva per ospiti, relatori e media.