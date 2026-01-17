“Aiutami a respirare”, evento formativo e solidale a sostegno della ricerca per la fibrosi cistica

di Giulia Cesaria



“AIUTAMI A RESPIRARE”

Il 22 Gennaio alle ore 17,00

Presso il Museo Ribezzo di Brindisi

Evento solidale a sostegno della ricerca sulla Fibrosi Cistica.

L’evento è organizzato dall’Inner Wheel Club di Brindisi “Cristina Cordella” in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi.



La Dott.ssa Aloisia Lamberti, Presidente del Club “Cristina Cordella” insieme a tutte le socie, ha organizzato questo incontro solidale, per divulgare la conoscenza di questa patologia, affinché un piccolo contributo dei partecipanti, possa servire ad aiutare la ricerca.

La fibrosi cistica è una malattia genetica ereditaria, che causa la produzione di muco denso e vischioso, ostruendo bronchi, pancreas e altri organi vitali. Nonostante i continui progressi terapeutici, non esiste ancora una cura definitiva, ma attraverso i continui passi avanti della ricerca, la qualità e l’aspettativa di vita è aumentata.

All’incontro sarà presente, come relatore, il Responsabile della Delegazione FFC Brindisi-Torre Santa Susanna, Oronzo De Tommaso, infaticabile organizzatore di eventi a sostegno di questa causa.

Il suo fattivo impegno, insieme a tutte le delegazioni sparse sul territorio Nazionale, è ampiamente riconosciuto dal Presidente Nazionale FFC Matteo Marzotto, cofondatore della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, creata 28 anni fa, dopo la scomparsa della sorella, affetta da tale patologia.

Alla serata, sarà presente la sig.ra Mariarosaria Petiti, affetta da questa malattia, che racconterà

la sua toccante e bellissima storia di rinascita e speranza.

Aiutare la ricerca vuol dire regalare un futuro ai bimbi affetti da tale patologia.

Tutto il ricavato sarà devoluto alla “Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS”



La cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero.