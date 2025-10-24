“Aiutateci ad accudire i nostri gatti” L’appello di tre giovani brindisine

“A Brindisi abbiamo un sadico spietato, molto ben integrato nel tessuto sociale (settore sanitario), Sadico torturatore seriale di gatti liberi. Usa un martello a rampone per staccare code, zampe, sfondare i crani, ad alcuni gatti ha messo la colla sugli occhi. Strazia da vivi gatti adulti e gattini, una crudeltà inaudita Filmate, fotografate e denunciate. Potrebbe avere gabbia-trappola appresso”.

Il messaggio, scritto da una brindisina su Facebook, nei mesi scorsi ha fatto il giro della città. “L’assassino di gatti”, però, continua a circolare liberamente. Pare sia armato di un martello a rampone ed ha con se anche una gabbia dove rinchiude un gatto prima di torturarlo e poi ucciderlo. Ne sono al corrente anche le forze dell’ordine che aspettano di prenderlo con le mani nel sacco.

Dopo averli salvati dal killer e dalle intemperie tre volontarie brindisine cercano aiuti per due gatti. Lo scorso 21 luglio, infatti, tre giovani brindisine hanno raccolto per strada nel Centro della città una gatta e suo figlio, l’unico sopravvissuto alla brutalità dello sconsiderato. Da mesi li accudiscono con cura ed amore. Oggi Valentina Sardano, una delle tre, li ha adottati donandogli l’amore che meritano dopo ciò che hanno vissuto, e rivolge un appello per garantire le cure veterinarie. Mamma gatta, infatti, è affetta da leucemia felina e necessita di analisi e cure continue veterinarie.

Per aiutare Valentina:

Email: valentina.sardano90@libero.it

Tel. 333. 2502711

Iban: IT59T3608105138267050767054