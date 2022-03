E’ allarme a Brindisi per la scomparsa di “Kama”, un cane color miele, maschio, di di grossa taglia, scomparso in zona Serranova. Il cane risulta chippato, ma senza un nome di riferimento. La sua proprietaria, Claudia, chiede aiuto a tutti per tentare di ritrovarlo ed è disposta anche a dare una ricompensa. Chiunque dovesse avere notizie potrà telefonare o inviare un whatsapp al numero 3478196560.