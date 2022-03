AL BOSCO DEL TOMMASEO IL RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

Oggi, 21 marzo, ricorre la XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie, celebrata in tutta Italia da Libera.

Al Bosco del Tommaseo c’è stata la lettura dei nomi delle vittime, in contemporanea con tutte le altre città italiane, una manifestazione organizzata dal presidio di Libera Brindisi con il Polo Messapia – IISS Ferraris De Marco Valzani.

Erano presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Riccardo Rossi, la sindaca dei ragazzi Marta Caiulo, l’assessore alla Legalità Mauro Masiello e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Cellie.

“Tra i nomi che ho letto c’erano la giornalista Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin, il cui anniversario dell’omicidio è stato proprio ieri – racconta il sindaco Riccardo Rossi -.

Due giornalisti coraggiosi, una morte ancora senza giustizia, che indagavano sul traffico illecito di armi e di rifiuti tossici.

Temi scottanti, sempre attuali in questi tempi bui di guerra, che oggi come allora necessitano di verità. Coinvolgere i più giovani in questa Giornata celebrativa è un dovere, ringrazio la dirigente Rita Ortenzia De Vito per la sensibilità, come tutte le altre scuole che oggi hanno organizzato uno spazio commemorativo: IC Casale, liceo scientifico Fermi-Monticelli, l’IPSSS Morvillo-Falcone e ringrazio il presidio Libera Brindisi per l’impegno costante nel nostro territorio”.