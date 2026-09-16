Al Cappuccini Family Park la scuola si festeggia con giochi, musica e divertimento

Venerdì 18 settembre la Parrocchia SS. Resurrezione si trasforma in un coloratissimo luna park per bambini, ragazzi e famiglie

BRINDISI – La scuola è appena ricominciata e alla Parrocchia SS. Resurrezione è già tempo di festa. Venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 19, gli spazi della parrocchia di via Monte Nero, nel quartiere Cappuccini, si trasformeranno in un vero e proprio luna park della comunità, pronto ad accogliere bambini, ragazzi e famiglie.

È il “Cappuccini Family Park”, una serata pensata per celebrare insieme l’inizio del nuovo anno scolastico con allegria, musica, giochi e tante attrazioni.

A partire dalle 19 si aprirà il sipario su un mondo colorato e divertente, con tante attività e sorprese pensate soprattutto per i più piccoli: dagli immancabili zucchero filato e glitter tattoo alla postazione trucco, fino all’angolo dedicato alle fotografie e a tante altre attrazioni tutte da scoprire.

Una serata in cui il gioco diventa occasione di incontro, per permettere alle famiglie di trascorrere insieme qualche ora di spensieratezza e vivere gli spazi della parrocchia in un’atmosfera diversa dal solito.

Il Cappuccini Family Park nasce infatti con un’idea semplice: festeggiare insieme, coinvolgendo non soltanto la comunità parrocchiale, ma tutto il quartiere Cappuccini e la città di Brindisi.

Dopo i primi giorni tra banchi, libri e nuovi impegni, arriva così una serata dedicata interamente al divertimento. Un piccolo luna park nel cuore del quartiere, dove protagonisti saranno i bambini e la voglia di stare insieme.

L’invito della Parrocchia SS. Resurrezione è rivolto a tutti: famiglie, bambini e ragazzi sono attesi venerdì 18 settembre, dalle ore 19, per una serata da vivere insieme.

🎡 CAPPUCCINI FAMILY PARK

📅 Venerdì 18 settembre 2026

🕖 Ore 19:00

📍 Parrocchia SS. Resurrezione – Via Monte Nero, Brindisi

Tante attrazioni, giochi, musica e sorprese per iniziare con entusiasmo e allegria il nuovo anno scolastico!

La scuola è iniziata. Adesso… che la festa abbia inizio!