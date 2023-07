AL CARA DI RESTINCO PERSONALE AGGIUNTIVO DA PARTE DEL MINISTERO: LA FP CGIL  RINGRAZIA LA PREFETTURA DI BRINDISI

Apprendiamo e comunichiamo con soddisfazione che in queste ore il Ministero approva il Progetto di implementazione delle ore da affidare ai lavoratori in servizio presso il Cara di Restico. Lavoratori storici che si prendono cura da due anni anche di minori non accompagnati, ospiti del centro di accoglienza brindisino.

Il servizio potrà finalmente contare a tutela dell’utenza minorile di un nuovo modello getionale/organizzativo di implementazione di personale che metta in sicurezza ospiti e lavoratori incardinati.

Rivendichiamo da tempo attenzione e abbiamo aperto un focus importante per valorizzare l’ accoglienza sicura a Brindisi. Quanto riconosciuto in queste ore dal Ministero ci impone di riconoscere il grande lavoro fatto da tutti i lavoratori che hanno cooperato negli anni a tutela dell’ utenza, ma soprattutto sentiamo il dovere di ringraziare per il grande impegno fattivo profuso su questa questione la Prefettura di Brindisi.

La Segretaria provinciale CHIARA CLEOPAZZO

Dirigente sindacale cara MARCELLO NASTA