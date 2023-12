AL COMPRENSIVO BOZZANO-CENTRO NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Nuova Offerta Formativa Curvatura STE(A)M in Servizi Culturali e dello Spettacolo

presso l’istituto Comprensivo Bozzano-Centro

“Oltre le Immagini e le Note Digitali: Cresci con l’Esperienza Unica dell’Audiovisivo”

Un’opportunità formativa unica nel suo genere, la prima in una scuola secondaria di primo grado. La “Marzabotto-Virgilio” dell’istituto Comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi cambia veste e fa rotta verso il mondo delle discipline STE(A)M, con una curvatura innovativa e volta alle competenze del settore audiovisivo e multimediale, per sviluppare nello studente le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale in tali ambiti.

Dall’anno scolastico 2024/2025 sarà attivato un corso sperimentale che proietterà gli alunni verso un futuro tecnologico, attraverso un tipo di apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica con una particolare attenzione alla A di STE(A)M che sta a significare Arte.

L’A di STE(A)M sarà legata ai processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media. Gli studenti impareranno a produrre, editare e diffondere in maniera autonoma ma consapevole immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.

Per favorire lo sviluppo delle competenze STE(A)M l’IC Bozzano-Centro, quale scuola-capofila, sta istituendo in questi giorni un accordo di rete con il Liceo Fermi-Monticelli e l’Istituto Tecnico Tecnologico Giorgi per le discipline STEM ed in particolare con l’I.I.S.S. Ferraris-De Marco-Valzani Polo Tecnico professionale Messapia di Brindisi, per essere caratterizzato al suo interno da uno specifico indirizzo per i servizi culturali e dello spettacolo. Si aggiungono alla rete partner del settore dello spettacolo quali Ciccio Riccio e il laboratorio urbano di Mesagne Media Arte.

La rete ha la finalità di creare connessioni col territorio che siano da supporto alla nostra offerta formativa con l’intervento di esperti del settore e del mondo del lavoro e con l’utilizzo dei laboratori presenti nelle scuole secondarie di secondo grado della rete e delle sale e gli studi dei partner del settore.

La Scuola Secondaria di primo grado Marzabotto-Virgilio costruisce così un laboratorio per il futuro, capace di trasmettere ai ragazzi curiosità, gusto per la ricerca, fascino dell’immaginazione, intelligenza pratica, intuitiva, argomentativa, project work, problem solving.

Tutti i dettagli della nuova offerta formativa saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà Lunedì 11 dicembre alle ore 10.00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di primo grado “Marzabotto-Virgilio” di Brindisi. All’incontro saranno presenti la dirigente scolastica dell’Ic Bozzano-Centro, prof.ssa Maria Luisa Pastorelli, la dirigente dell’IISS “Ferraris-De Marco-Valzani” Polo tecnico professionale Messapia, Rita Ortenzia De Vito, Mino Molfetta, editore dell’emittente radiofonica Ciccio Riccio, Gianluca Ziza, direttore eventi e spettacoli per l’emittente radiofonica, Chiara Criscuolo, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia e docente del Polo Messapia di Brindisi; Dario Ziza presidente dell’Associazione MusicArte, accompagnato dal consigliere comunale del Comune di Mesagne con delega alle politiche giovanili, Vincenzo Sicilia, in rappresentanza del Sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli.

Il fine è il pieno successo formativo dei nostri alunni che siano capaci di affrontare sfide complesse e diventare cittadini attivi che abbiano un progetto di vita futuro realizzabile.