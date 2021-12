AL COMPRENSIVO CENTRO TERMINATA L’ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO “MOVIMENTO TALENTO”

È da poco terminata, all’Istituto Comprensivo Centro di Brindisi, un’attività di orientamento,

Movimento Talento, che ha coinvolto tutte le classi terze, ragazze e ragazzi alle prese con la scelta

della scuola secondaria superiore.

Quattro incontri per un totale di 8 ore distribuiti nell’arco di due settimane. Ogni singolo

incontro è stato importante e ha permesso ai ragazzi di entrare in contatto, in modo consapevole, con

parti di sé di solito trascurate o inespresse.

Ciò al fine di conoscere meglio se stessi e di poter consapevolizzare il processo di scelta in

base, per l’appunto, ad una maggiore conoscenze delle proprie attitudini e/o inclinazioni.

Conoscere meglio quello che più semplicemente possiamo chiamare talento, infatti, provare

a immaginare come ci si sente nello stare a contatto con i nostri talenti e farne addirittura “energia”

per le nostre scelte, semplifica la definizione di un proprio progetto di vita e di conseguenze

“evidenzia”, nel senso di rendere chiare, le scelte che fatte oggi possono valere per il domani.

Non solo. Le scelte stesse, in questo percorso di avvicinamento al proprio progetto di vita,

smettono di essere un problema e diventano un’opportunità e la decisione si alleggerisce, perdendo

quel carico di ansia e di pesantezza che invece le caratterizzava, nelle parole dei ragazzi, all’inizio

del percorso.

Sicuramente è molto difficile per loro parlare di sé. Ancora di più ammettere di avere dei

sogni, e temere di non poterli realizzare, immersi come sono nella pesante situazione di incertezza

che tutti noi stiamo vivendo.

Inoltre, temono il giudizio, la presa in giro, sentirsi scoperti davanti agli altri. Così come

temono l’errore, trascurandone invece la sua preziosa insostituibilità nel processo di apprendimento.

Altrettanto difficile è immaginare, per loro, di potersi prendere cura del proprio sogno. Sentirsi in

grado di …

Per questo una parte fondamentale del percorso ha avuto l’obiettivo di rinforzarne l’autostima.

Esaltandone il talento, cioè per l’appunto il valore. Unico.

Alla fine del percorso sono stati loro stessi a dare un valore alla loro scelta, ma non un valore

assoluto, piuttosto un valore commisurato ai livelli di benessere che immaginarsi nel futuro in un

determinato modo ha naturalmente e inequivocabilmente generato in loro.

E tutto quello che fino ad un momento prima appariva faticoso e stressante, è diventato

naturale e quasi addirittura divertente.

Un percorso davvero importante e utile a tutti i ragazzi, nel tentativo di aiutarli ad essere, nel

loro futuro, persone migliori.

La Dirigente “Scolastica Istituto Comprensivo Centro” Dott.ssa Angela CITIOLO

L’Esperta Formatrice Coach Dr.ssa Alessandra AMORUSO