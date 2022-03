AL “FANUZZI” SABATO PROSSIMO I PLAYOFF DI QUIDDITCH

In attesa di scoprire quali saranno le quattro squadre che rappresenteranno l’Italia all’European Quidditch Cup (due in division 1 e due in division 2), si scaldano i motori delle squadre che cercheranno di strappare un pass per l’EuroQualifier nei playoff che si terranno allo stadio “Fanuzzi” di Brindisi sabato 12 marzo.

Saranno cinque le squadre provenienti da tutta Italia che si incroceranno nella giornata di sabato: Lunatica Quidditch Club, Perugia Gryphons, Green Tauros Torino, Cerberus Bari e Milano Gators.

Il programma delle partite:

ore 9:00 Cerberus Bari – Lunatica Quidditch Club

ore 10:00 Milano Gators – Green Tauros Torino

ore 11:00 Cerberus Bari – Perugia Gryphons

ore 12:00 Lunatica Quidditch Club – Milano Gators

ore 13:00 Green Tauros Torino – Perugia Gryphons

Le due vincitrici dei playoff scenderanno nuovamente in campo domenica per gli incroci dell’EuroQualifier che determinerà i quattro team che saranno all’EQC di quest’anno.

