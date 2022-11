AL MARZOLLA AVVIATO IL CORSO DI DEBATE

Avviato il corso di debate al “Marzolla” di Brindisi, tenuto dai Proff. Allamprese Gianfranco, De Giovanni Simona, Quarta Daniela. Dimostrare, confutare, argomentando sempre…dai filosofi antichi in poi, che passione! Ché non si tratta solo di retorica, ma di avere pensieri ben strutturati e… di porgerli in maniera convincente! Il Debate: palestra di competenze, per oggi e per la vita, perché concorre a sviluppare il pensiero critico, ad affinare le competenze espressive e il public speaking, a rendere capaci di ricercare fonti e documenti, valutandone l’affidabilità! E poi… ti induce a valutare diversi punti di vista su una stessa questione, ti educa a collaborare e a partecipare con i compagni in modo responsabile e costruttivo, a saper valutare l’efficacia o i limiti dei discorsi altrui! Work in progress: si preparano materiali, si esaminano documenti, ci si esercita con dibattiti a squadre, si affinano tecniche, in vista del Debate Day del 3 dicembre 2022, che si terrà presso il Liceo “Fermi- Monticelli” di Brindisi. Ora all’opera: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo”: dall’aforisma attribuito ad Aristotele al moderno “Learning by doing” traiamo spunto per imparare dalla pratica e con la pratica, per costruire idee chiare e saperle sostenere!