AL MUSEO RIBEZZO IL LIBRO “A NEW WORLD – EMPEROR CHARLES V”

“Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”. Al Museo Ribezzo si presenta il libro “A New World -Emperor Charles V”.

Al Museo Ribezzo di Brindisi, in piazza Duomo, giovedì 23 febbraio, alle ore 16.30, nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé”, organizzata dal Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, in collaborazione con AMICI DEI MUSEI BRINDISI, si presenterà il libro “A New World – Emperor Charles V and the beginnings of globalization” a cura di Anna Trono, Paul Arthur, Alain Servantie and Encarnación Sánchez García.

La rassegna, come è noto, propone percorsi di approfondimento fra arte, letteratura, saggistica e attualità, in cui gli Autori conversano sui contenuti della propria opera con un “Altro da sé” (uomo, donna, amico/a, familiare, etc.) alla ricerca del proprio vero “volto”, poiché l’uomo si realizza pienamente ed esiste autenticamente solo nel rapporto con l’altro da sé, l’altro “io”, unico modo per ritrovare, in fondo all’animo, “l’uomo nell’uomo”.

Dialogheranno, da remoto, con l’autrice Anna Trono:

Miguel Ángel Martín Ramos, presidente della Rete di Cooperazione degli Itinerari dell’Imperatore Carlo V – Itinerario culturale del Consiglio d’Europa e Delegato di Yuste Foundation a Bruxelles

Alain Servantie, coordinatore del Comitato Scientifico della Rete di Cooperazione dei Percorsi Carlo V Imperatore. Dal 1993 al 2000, è stato capo dell’Unità “Aspetti normativi internazionali dei servizi di comunicazione”, presso la Direzione generale Società dell’informazione.

Rosa Tomasone, Coordinatrice nazionale dell’itinerario “Carlo V Imperatore”

Modera: Renato Rubino

Note sul libro

Il libro presenta gli itinerari europei dell’Imperatore Carlo V, una lettura globale a 360° del suo Impero, compreso il suo rapporto con i Paesi del Mediterraneo. Offre linee guida per rileggere e interpretare i paesaggi attuali. Carlo V è stato forse il più grande sovrano dell’Europa tutta del XVI secolo, un antesignano delle strategie e della politica dell’attuale Comunità europea, un imperatore che non ha cambiato soltanto la storia, ma anche l’arte, l’architettura dell’epoca, tramandandole alle future generazioni. Il Consiglio d’Europa nel 2015 lo ha inserito nella lista delle personalità storiche che denominano alcuni itinerari culturali europei che, attualmente, costituiscono elementi chiave di sviluppo sostenibile, illuminando la memoria collettiva e sollecitando processi di autoorganizzazione dal basso, consentendo di mettere a fuoco le relazioni fra crescita della coscienza di luogo e valorizzazione delle risorse patrimoniali locali.

La lettura del libro offre anche aspetti inediti della vita e della cultura dell’epoca.

Note sull’autrice

Anna Trono, professore di Geografia politica ed economica, componente del Comitato scientifico della Rete di Cooperazione dei Percorsi Carlo V Imperatore, esperta di politiche regionali e pianificazione urbana nei Paesi UE, Academic visitor presso il Dipartimento di Geografia della London School of Economic and Political Science, negli ultimi vent’anni ha indirizzato le proprie ricerche alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale ed agli itinerari culturali e del turismo culturale e religioso, nella direzione di uno sviluppo turistico compatibile.

Autrice di numerosi saggi e libri, molti dei quali in sinergia con Università internazionali e nell’ambito di programmi di ricerca dell’Unione Europea.