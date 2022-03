AL MUSEO RIBEZZO LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI “SOGNARE L’INFINITO” E “LA STELLA NEL CUORE”

Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé. Al Museo Ribezzo si presentano i libri “Sognare l’infinito” e “La Stella nel Cuore”

Presso l’Auditorium del Museo Archeologico “Ribezzo” di Brindisi, in piazza Duomo, mercoledì 30 marzo, alle ore 17.30, nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé”, organizzata dal Polo Bibliomuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, si presenteranno eccezionalmente due libri: “La Stella nel Cuore” di Mina Buccolieri e il libro di poesie di Anastasia Screti “Sognare l’infinito”, entrambi editi da Musicaos Editore.

La rassegna propone percorsi di approfondimento fra arte, letteratura, saggistica e attualità, in cui gli Autori conversano sui contenuti della propria opera con un “Altro da sé”, alla ricerca del proprio vero “volto”.

Mina Buccolieri, in questo suo primo romanzo, ci racconta la storia di Nina e dell’amore che la donna nutre per la sua famiglia, marito e quattro figli. Mentre tutto scorre meravigliosamente, accade qualcosa di inaspettato, un evento improvviso. Nina sarà costretta ad imparare che esiste un amore ancora più grande, capace di legarci a tutti gli attimi di un giorno, con la stessa intensità della luce che fa brillare le stelle. Da qui il titolo “La stella nel cuore”. Dialogherà con l’autrice l’ex sindaco di San Pancrazio Salentino, Salvatore Ripa.

“Sognare l’infinito”, il libro di poesie di Anastasia Screti, invece, come è scritto nella prefazione di Cosimo Scarpello, “non è solo echi che ritornano da un luogo per dipingerne altri, non è solo stati d’animo o ricordi, non è solo incontri, non è solo sensazioni. E’ qualcosa di più, è un invito all’emozione, all’introspezione, all’irrazionale, alla ragione. Un invito alla vita”. Dialogherà con l’autrice lo scrittore Cosimo Scarpello.

Interviene l’editore Luciano Pagano. Presenta il giornalista Renato Rubino.

L’ingresso nel Museo “Ribezzo” sarà libero, nel totale rispetto della normativa sanitaria antiCovid 19 vigente (mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato).

Info: 0831544257