AL MUSEO RIBEZZO PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CON LUIGI, TRA VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE”

“Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”. Al Museo Ribezzo si presenta il libro “Con Luigi, tra volontariato e partecipazione. La Memoria e l’Uomo”.

Al Museo Ribezzo di Brindisi, in piazza Duomo, venerdì 12 maggio, alle ore 17.30, nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé”, organizzata dal Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, si presenterà il libro “Con Luigi, tra volontariato e partecipazione. La Memoria e l’Uomo” a cura di Guido Memo

La rassegna, come è noto, propone percorsi di approfondimento fra arte, letteratura, saggistica e attualità, in cui gli Autori conversano sui contenuti della propria opera con un “Altro da sé” (uomo, donna, amico/a, familiare, etc.) alla ricerca del proprio vero “volto”, poiché l’uomo si realizza pienamente ed esiste autenticamente solo nel rapporto con l’altro da sé, l’altro “io”, unico modo per ritrovare, in fondo all’animo, “l’uomo nell’uomo”.

Dialoga con il curatore il giornalista Salvatore Vetrugno.

Interviene Rino Spedicato | CSV Brindisi – Lecce

Modera: Renato Rubino.

Note sul libro

Il libro è dedicato a Luigi Russo, giornalista e sociologo, uno dei soci fondatori del LabTs, perché la sua opera è stata l’esempio migliore per rappresentare il meglio del volontariato e del Terzo settore. E’ stato anche presidente del CSV Salento. Questa pubblicazione è il resoconto di sei incontri intitolati “la Memoria e l’Uomo”, tenuti alla fine del 2020, focalizzati temi cari al volontariato come salute, ambiente, legalità e lotta contro le mafie. Parte del libro è dedicata alle testimonianze dirette. Russo aveva un unico piano di vita: la ricerca di verità e bellezza.