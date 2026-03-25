Al PalaMelfi la final four under 15 femminile – Polisportiva Bozzano in corsa per il titolo

Per il terzo anno consecutivo, le ragazzine terribili della Polisportiva Bozzano si giocano un titolo regionale di categoria di basket femminile. Dopo un lungo percorso di crescita partito sin dalla tenera età, il gruppo di ragazze biancazzurre leva Under15 parteciperà alla Final Four per lo “scudetto” pugliese. La squadra di coach Balsamo, si basa sullo zoccolo duro delle cestiste che due anni fa conquistarono il titolo in casa tra le mura amiche del PalaMelfi, e lo scorso anno cedettero per un soffio nell’infuocata cornice del Palasport dell’Angiulli Bari. Stavolta, si torna in casa, contando anche sulla scaramanzia, oltre che naturalmente dalla forza di un organico potenziato da molti innesti arrivati da società della zona, in primi la SBL Lecce. Si gioca venerdì e sabato al PalaMelfi che, come due stagioni fa, diventerà un catino pronto a sostenere le biancazzurre terribili. Il calendario della finale prevede venerdì 27 marzo alle 16 il match tra Angiulli Bari e Fbf Francavilla Fontana, a seguire alle 18 le padrone di casa della Polisportiva Bozzano Brindisi se la vedranno con la Fortitudo Trani. Il sabato, agli stessi orari, si svolgeranno rispettivamente la finalina per il terzo e quarto posto, e poi la gara decisiva per la conquista del titolo. Un cammino, questo del girone finale, decretato dall’esito della cosiddetta “fase a orologio”, in cui le brindisine e le baresi dell’Angiulli sono arrivate in testa ai propri genitori con un ruolino di marcia devastante. Per le biancazzurre di coach Balsamo, l’occasione per farsi notare (come accade in realtà da mesi) dagli addetti ai lavori e dirigenti di società di livello nazionale, per i dirigenti invece la soddisfazione di poter organizzare una due giorni di festa del basket e la conferma che ormai la Polisportiva Bozzano Brindisi è diventata un punto di riferimento per le società del comprensorio jonico – salentino.