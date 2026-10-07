Al Pic-Nic “La Quinta Natura” – Cinque interventi site-specific tra arte, architettura e paesaggio

LA QUINTA NATURA
Cinque interventi site-specific tra arte, architettura e paesaggio
A cura di Ilaria Caravaglio
Al PIC NIC prende il via la rassegna di arte contemporanea che trasforma la grande
vetrata affacciata sul mare in uno spazio espositivo.
Prima installazione: Jacqueline Ferrante
Vernissage: sabato 10 ottobre 2026, ore 18.00 – PIC NIC
Ingresso libero e gratuito
Dal prossimo 10 ottobre prende il via al PIC NIC La Quinta Natura, un progetto di arte
contemporanea curato da Ilaria Caravaglio, che accompagnerà lo spazio dall’autunno fino
alla prossima estate, attraverso cinque interventi site-specific, realizzati da altrettanti
artisti contemporanei: Jacqueline Ferrante, Giulio De Mitri, Flavia Bigi, Francesca
Romana Pinzari e Giuseppe Ciracì.
Il progetto nasce da una peculiarità architettonica del PIC NIC: la grande vetrata che guarda
direttamente verso il mare. Quella che normalmente potrebbe essere considerata una
superficie di confine diventa, invece, il principale dispositivo espositivo della rassegna. Una
quinta trasparente che mette in relazione interno ed esterno, arte e architettura, spazio
costruito e paesaggio.
Cinque artisti, cinque linguaggi differenti e cinque interventi pensati appositamente per
confrontarsi con la specificità del luogo. La luce naturale, i riflessi, il movimento dell’acqua, il
mutare del cielo e delle ore del giorno diventano elementi attivi nella percezione delle opere.
L’opera è dentro e fuori. Il paesaggio è dentro l’opera. Lo spettatore attraversa
entrambi con lo sguardo.
Si parte con Jacqueline Ferrante
Ad aprire La Quinta Natura sarà Jacqueline Ferrante, artista visiva statunitense con base
tra New York e l’Italia, la cui ricerca si concentra sul rapporto tra luogo, memoria e passaggio
del tempo. La sua pratica utilizza il frottage e materiali naturali raccolti direttamente nei
territori attraversati, nel tentativo di “catturare la pelle dei luoghi” e restituirne tracce,
impronte e memorie.
Per questa prima installazione il rapporto con il luogo è diventato ancora più radicale.
Appena rientrata da un lungo periodo negli Stati Uniti, Ferrante ha scelto di vivere e lavorare
direttamente sulla scogliera antistante il PIC NIC, trasformando la produzione dell’opera in
una vera e propria residenza artistica sugli scogli.
La permanenza quotidiana nel paesaggio ha modificato il suo modo di guardare e di
lavorare. Il vento, la salsedine, gli odori, il rumore delle onde e il continuo mutare della luce
hanno lasciato una traccia concreta sui suoi teli, che diventano vere e proprie sindoni del paesaggio: superfici sulle quali vengono impressi la materia e il profilo degli scogli, le loro
asperità, le linee della costa e quelle che definiscono lo spazio del PIC NIC.
La sua installazione occuperà la grande vetrata del PIC NIC, instaurando un dialogo diretto
tra l’opera e il paesaggio che si apre oltre il vetro. L’immagine impressa sul tessuto non sarà
quindi una semplice rappresentazione del luogo, ma entrerà fisicamente in relazione con
esso, lasciando che il mare diventi parte dell’opera.
Il vernissage e l’aperitivo d’artista
L’inaugurazione si terrà sabato 10 ottobre alle ore 18.00 al PIC NIC, con ingresso libero e
gratuito.
A partire dalle 19.30, sarà possibile proseguire la serata con un momento conviviale insieme
all’artista. Il PIC NIC, luogo che unisce arte, paesaggio e ristorazione, propone infatti per
l’occasione un aperitivo a tema Jacqueline Ferrante: lo chef ha ideato una selezione di
assaggi ispirati alla tavolozza e alla ricerca dell’artista, giocando con colori, materie prime
e suggestioni cromatiche che caratterizzano il suo lavoro.
L’aperitivo sarà dunque parte integrante dell’esperienza della prima installazione di La
Quinta Natura: un’occasione per incontrare l’artista, conoscere più da vicino il suo lavoro e
continuare, attorno alla tavola, il dialogo tra arte e territorio.
La partecipazione all’aperitivo è su prenotazione.
LA QUINTA NATURA
Cinque interventi site-specific tra arte, architettura e paesaggio
A cura di Ilaria Caravaglio
Prima installazione: Jacqueline Ferrante
Vernissage | Sabato 10 ottobre 2026 | ore 18.00
PIC NIC – Brindisi
Ingresso libero e gratuito
Ore 19.30 | Aperitivo d’artista con Jacqueline Ferrante
Su prenotazione.