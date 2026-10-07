Al Pic-Nic “La Quinta Natura” – Cinque interventi site-specific tra arte, architettura e paesaggio

LA QUINTA NATURA

Cinque interventi site-specific tra arte, architettura e paesaggio

A cura di Ilaria Caravaglio

Al PIC NIC prende il via la rassegna di arte contemporanea che trasforma la grande

vetrata affacciata sul mare in uno spazio espositivo.

Prima installazione: Jacqueline Ferrante

Vernissage: sabato 10 ottobre 2026, ore 18.00 – PIC NIC

Ingresso libero e gratuito

Dal prossimo 10 ottobre prende il via al PIC NIC La Quinta Natura, un progetto di arte

contemporanea curato da Ilaria Caravaglio, che accompagnerà lo spazio dall’autunno fino

alla prossima estate, attraverso cinque interventi site-specific, realizzati da altrettanti

artisti contemporanei: Jacqueline Ferrante, Giulio De Mitri, Flavia Bigi, Francesca

Romana Pinzari e Giuseppe Ciracì.

Il progetto nasce da una peculiarità architettonica del PIC NIC: la grande vetrata che guarda

direttamente verso il mare. Quella che normalmente potrebbe essere considerata una

superficie di confine diventa, invece, il principale dispositivo espositivo della rassegna. Una

quinta trasparente che mette in relazione interno ed esterno, arte e architettura, spazio

costruito e paesaggio.

Cinque artisti, cinque linguaggi differenti e cinque interventi pensati appositamente per

confrontarsi con la specificità del luogo. La luce naturale, i riflessi, il movimento dell’acqua, il

mutare del cielo e delle ore del giorno diventano elementi attivi nella percezione delle opere.

L’opera è dentro e fuori. Il paesaggio è dentro l’opera. Lo spettatore attraversa

entrambi con lo sguardo.

Si parte con Jacqueline Ferrante

Ad aprire La Quinta Natura sarà Jacqueline Ferrante, artista visiva statunitense con base

tra New York e l’Italia, la cui ricerca si concentra sul rapporto tra luogo, memoria e passaggio

del tempo. La sua pratica utilizza il frottage e materiali naturali raccolti direttamente nei

territori attraversati, nel tentativo di “catturare la pelle dei luoghi” e restituirne tracce,

impronte e memorie.

Per questa prima installazione il rapporto con il luogo è diventato ancora più radicale.

Appena rientrata da un lungo periodo negli Stati Uniti, Ferrante ha scelto di vivere e lavorare

direttamente sulla scogliera antistante il PIC NIC, trasformando la produzione dell’opera in

una vera e propria residenza artistica sugli scogli.

La permanenza quotidiana nel paesaggio ha modificato il suo modo di guardare e di

lavorare. Il vento, la salsedine, gli odori, il rumore delle onde e il continuo mutare della luce

hanno lasciato una traccia concreta sui suoi teli, che diventano vere e proprie sindoni del paesaggio: superfici sulle quali vengono impressi la materia e il profilo degli scogli, le loro

asperità, le linee della costa e quelle che definiscono lo spazio del PIC NIC.

La sua installazione occuperà la grande vetrata del PIC NIC, instaurando un dialogo diretto

tra l’opera e il paesaggio che si apre oltre il vetro. L’immagine impressa sul tessuto non sarà

quindi una semplice rappresentazione del luogo, ma entrerà fisicamente in relazione con

esso, lasciando che il mare diventi parte dell’opera.

Il vernissage e l’aperitivo d’artista

L’inaugurazione si terrà sabato 10 ottobre alle ore 18.00 al PIC NIC, con ingresso libero e

gratuito.

A partire dalle 19.30, sarà possibile proseguire la serata con un momento conviviale insieme

all’artista. Il PIC NIC, luogo che unisce arte, paesaggio e ristorazione, propone infatti per

l’occasione un aperitivo a tema Jacqueline Ferrante: lo chef ha ideato una selezione di

assaggi ispirati alla tavolozza e alla ricerca dell’artista, giocando con colori, materie prime

e suggestioni cromatiche che caratterizzano il suo lavoro.

L’aperitivo sarà dunque parte integrante dell’esperienza della prima installazione di La

Quinta Natura: un’occasione per incontrare l’artista, conoscere più da vicino il suo lavoro e

continuare, attorno alla tavola, il dialogo tra arte e territorio.

La partecipazione all’aperitivo è su prenotazione.

LA QUINTA NATURA

Cinque interventi site-specific tra arte, architettura e paesaggio

A cura di Ilaria Caravaglio

Prima installazione: Jacqueline Ferrante

Vernissage | Sabato 10 ottobre 2026 | ore 18.00

PIC NIC – Brindisi

Ingresso libero e gratuito

Ore 19.30 | Aperitivo d’artista con Jacqueline Ferrante

Su prenotazione.