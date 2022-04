AL QUESTORE ROSSI IL RINGRAZIAMENTO DELL’ADOC PUGLIA

Nel giorno del 170° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, corre l’obbligo dare voce alle migliaia di cittadini, del nostro terriorio, che vedono nel corpo un punto di riferimento a garanzia della legalità e della sicurezza della nostra provincia. Una realtà, la nostra, messa quotidianamente a dura prova dai reiterati tentativi della criminalità e del malaffare di prevalere sul vivere civile, sui dettami della legge, sia nella vita economica che sociale e peggio ancora politica della comunità. Al personale della Questura di Brindisi e dei commisariati presenti in provincia il nostro grazie per l’impegno profuso specie verso i più deboli ed indifesi. E’ attraverso le loro storie che si è ancor più consci di quanto sia importante il ruolo della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine nel nostro Paese. La collaborazione dell’Adoc con la Questura di Brindisi ha visto nascere inizitive importanti sul terriorio. Altre ne realizzeremo proprio nella direzione del rispetto della legalità, delle tutele delle fasce più deboli delle popolazione, della formazione delle nuove generazioni affinchè possano vivere all’insegna dei valori fondanti di una società sana e libera. Al Questore Ferdinando Rossi, in procinto di assumere un nuovo incarico presso la Questura di Foggia, il nostro ringraziamento per la disponibilità ad accogliere e supportare ogni nostra iniziativa e per l’importante lavoro svolto sul territorio sicuri del grande contributo di professionalità che saprà dare in un’area del Paese fortemente provata dalla criminalità organizzata.

F.to Il Presidente provinciale

Giuseppe Zippo