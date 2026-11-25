

Presso il Museo Archeologico Ribezzo, Brindisi, si è tenuto un incontro sul tema:”Libere di scegliere. L’indipendenza finanziaria per contrastare la violenza sulle donne”. L’evento rientra nel calendario di iniziative per la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne”. Dopo l’esecuzione degli inni delle associazioni che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento, ci sono stati interventi molto interessanti. L’incontro ha acceso i riflettori su una delle forme più silenziose e pervasive di abuso: la dipendenza materiale che impedisce alle donne di affrancarsi. È stata proprio la violenza economica il tema della serata, affrontando un nodo strutturale e concreto perché la libertà personale ha bisogno dell’autonomia finanziaria. Bisogna evitare che l’isolamento economico si trasformi in ricatto e non trovarsi disarmate nei momenti di crisi. Conoscere la propria situazione economica, avere un conto autonomo, sono le cose importanti da cui partire per autodifendersi e prevenire possibili situazioni pericolose in futuro. Spesso la mancanza di indipendenza materiale rappresenta il vero freno alla denuncia o la causa silenziosa di tanti ripensamenti processuali. Quando una donna non è economicamente indipendente e, quindi, non può provvedere a sé stessa e ai propri figli, decidere di interrompere una relazione violenta può diventare un salto nel buio. La serata è proseguita con un gesto di solidarietà. È stata messa in palio un’opera donata dall’artista Mariano Scardino per sostenere i service promossi sul territorio dal Rotary Club Brindisi Appia Antica. Un bel gesto e la volontà di trasformare la riflessione del 25 novembre in un impegno concreto. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Brindisi Appia Antica, con la collaborazione del Polo Biblio-Museale di Brindisi e del Museo Archeologico Provinciale Ribezzo, con il patrocinio e la partecipazione dell’Inner Wheel Club di Brindisi “Cristina Cordella”. Anna Consales