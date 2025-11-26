Al Teatro Verdi il Black Friday arriva in doppia data



Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi dedica due giornate agli sconti: giovedì 27 e venerdì 28 novembre il botteghino propone una formula speciale. I biglietti di platea (secondo settore, file 16-20) e quelli di galleria saranno disponibili a 12 euro, con acquisto esclusivamente in biglietteria negli orari 11.00-13.00 e 17.30-19.30. Ogni persona potrà acquistare fino a quattro biglietti. Un’occasione per concedersi o donare una serata a teatro, per coinvolgere amici, per scegliere un’idea di Natale diversa dal solito. Info: T. 0831 562 554 – botteghino@nuovoteatroverdi.com.

Le giornate dei supersconti sono alle porte e il Verdi rinnova l’appuntamento con il Black Friday, tradizione nata negli Stati Uniti all’indomani del Ringraziamento, quando i conti in attivo venivano segnati in nero grazie alle offerte della stagione. Dagli anni Ottanta questa consuetudine è diventata parte stabile del calendario commerciale americano e in Italia si è affermata rapidamente come uno dei momenti più attesi del periodo precedente al Natale.

La proposta raggiunge anche il Verdi, dove per due giorni sarà possibile scegliere tra i titoli della stagione una serata da vivere o da regalare. La programmazione attraversa registri differenti e riunisce interpreti capaci di dialogare con pubblici di ogni età costruendo un percorso teatrale vario e di qualità. La promozione rappresenta inoltre un invito a ritornare in sala e a riaffermare il valore del teatro dal vivo.



Ogni biglietto è una scelta che rimette al centro l’esperienza culturale, la partecipazione e l’ascolto. Il Verdi accoglie chi desidera ritrovare il piacere del teatro e chi si avvicina per la prima volta. Due giorni per scegliere il titolo preferito e riscoprire la bellezza del teatro, quel legame tra persone che nasce solo davanti alla scena.