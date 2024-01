Al telefono si fingono carabinieri per truffare gli anziani!

Solitamente chiamano le utenze fisse e si qualificano (con tanto di nome e cognome di fantasia) come carabinieri. Chiedono di confermare il proprio cognome e poi si addentrano in richiesta più specifiche di informazioni. In realtà si tratta di tentativi di truffe e le vittime sono sempre gli anziani che vivono da soli e che sono finiti nel mirino di questi malviventi. Un motivo in più per non fornire alcuna informazione e per non aprire la porta di casa agli sconosciuti. Episodi di questo tipo ci sono stati segnalati da cittadini di Brindisi.