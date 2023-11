AL VERDI IL CONCORSO LETTERARIO “GIALLO E NERO DI PUGLIA”

Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto il primo appuntamento della finale della prima edizione del concorso letterario “Giallo e Nero di Puglia”, un’occasione unica per gli amanti della lettura thriller, noir e mistery. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi e la Direzione artistica di Regina Cesta. È importante evidenziare che questo è l’unico concorso nazionale dedicato al genere del giallo-noir-thriller organizzato in Puglia. Una bellissima opportunità culturale per la città di Brindisi che, sicuramente, si ripeterà anche nei prossimi anni. Il concorso è partito il 26 novembre 2022 in collaborazione con Giunti Editore. Sono stati 222 i manoscritti, provenienti da tutta l’Italia, che hanno partecipato all’importante occasione culturale. Dopo la cerimonia di apertura e il discorso del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna che ha espresso grande entusiasmo per avere potuto realizzare questo progetto, è stato presentato il romanzo d’esordio dell’avvocato romano Paolo Ricchiuto:”Le chiavi di casa” che ha dialogato con Regina Cesta. Una conversazione molto interessante perché sono stati evidenziati i punti focali del romanzo thriller nel quale molta parte ha la psicologia malata del protagonista e voce narrante della storia: Marco, uno sceneggiatore romano malato d’amore per la compagna di liceo Sveva. “Un’indagine sul cuore nero di ogni amicizia, sul veleno implacabile della gelosia, sulla fedeltà che dobbiamo ai nostri sogni”. È diviso in due parti, con un salto temporale di una trentina d’anni. Al termine della presentazione, l’autore ha firmato le copie ai presenti. Sabato 25 novembre 2023, serata conclusiva del concorso, sarà proclamato e premiato il romanzo vincitore che sarà pubblicato da Giunti e distribuito a livello nazionale a partire dalla primavera del 2024. È importante promuovere occasioni culturali che possano coinvolgere ed appassionare. Anna Consales