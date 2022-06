AL VERDI L’ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI



Un concerto dedicato alle più celebri musiche d’opera quello che

l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai porterà in scena al Nuovo

Teatro Verdi di Brindisi lunedì 27 giugno, con inizio alle ore 21.

Ingresso gratuito con prenotazione del posto alla pagina

rebrand.ly/OSNRai e al numero 0831 229 230 (dal lunedì al venerdì ore

10-12). L’Orchestra, considerata la principale compagine italiana e tra

le migliori d’Europa, sarà diretta dal texano M° John Axelrod, una delle

bacchette più amate dal pubblico degli appassionati, già allievo di

Leonard Bernstein e Ilya Musin. Il concerto è realizzato con il sostegno

del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo.



La serata si apre con la “Sinfonia n. 4 in la maggiore”, op. 90

“Italiana”, scritta da Felix Mendelssohn Bartholdy durante il soggiorno

in Italia tra il 1829 e il 1831. La “Sinfonia italiana” è una fresca

pennellata che più che descrivere l’esuberanza dei colori e dei paesaggi