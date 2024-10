Al via a Ceglie M.ca i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Francavilla

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale in corrispondenza di via Francavilla sp.26m a Ceglie Messapica, tratto di competenza comunale, con le operazioni di fresatura della carreggiata finalizzate alla successiva posa bituminosa. Sta eseguendo i lavori la ditta Carbotti Giuseppe di Martina Franca (Ta).

Una risposta concreta da parte dell’Amministrazione comunale con un intervento che i cittadini aspettavano da tempo e che vedranno realizzato. I lavori miglioreranno le condizioni di sicurezza della viabilità ed il livello di servizio della rete stradale di un tratto ad alta percorribilità e percorso quotidianamente anche da mezzi di soccorso.

Le operazioni fanno riferimento ad un finanziamento intercettato dall’Amministrazione comunale di 90mila euro (misura INV2C1I1.1.3 – Messa in sicurezza edifici e territorio piccole opere) e rappresenta un primo stralcio di un progetto più ampio, in corso di redazione, che porterà, attraverso fondi comunali, alla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’accesso a Viale del Lavoro con completamento del manto stradale contiguo.

Anche questo intervento rientra in un programma che l’Amministrazione comunale ha riservato per la sicurezza stradale e che prevede anche il finanziamento di 1 milione di euro ricevuto dalla Regione Puglia per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria, ovvero delle strade rurali.