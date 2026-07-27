Al via a San Vito gli aperitivi per “menti assetate di cultura”

Pro Loco, Infopoint e commercianti lanciano “AperiStoria”, un nuovo format

per coinvolgere turisti e residenti alla scoperta del patrimonio locale

SAN VITO DEI NORMANNI (BR), 27 LUGLIO 2026 – Si chiama “Aperistoria. Calici e taralli per menti assetate di cultura” e il nome dice già tutto dell’iniziativa: un ciclo di appuntamenti conviviali rivolti a turisti e residenti di San Vito dei Normanni per scoprire nell’informalità il patrimonio storico-artistico locale.

Si tratta di quattro incontri, dal 28 luglio al 18 agosto, che confermano la stretta e sinergica collaborazione avviata in questi mesi tra la Pro Loco “Porta del Salento”, l’Infopoint comunale (che cura la parte di guida turistica) e i bar del centro associati a Settantaduezerodiciannove.

Il primo appuntamento è fissato per domani, con ritrovo all’Infopoint di Piazza Carducci alle 19. Da lì ci si sposterà al bar Rainbow (Corso Leonardo Leo), dove verranno offerti ai presenti un calice di vino e i taralli locali e si inizierà a scoprire la storia del bene culturale protagonista della serata. Poi, intorno alle 19.45 e fino alle 20.30 si terrà la visita guidata all’interno del monumento. La protagonista del primo “Aperistoria” è la Basilica di Santa Maria della Vittoria, cuore spirituale e gioiello artistico della città, risalente alla fine del Cinquecento e scrigno di numerose opere d’arte che testimoniano la fede del popolo sanvitese lungo il tempo.

Questo viaggio nella storia sollecitato dal gusto proseguirà durante il mese di agosto negli stessi orari e modalità narrativo-esperienziali. Sabato 8 agosto si inizia da Antiko (via Regina Margherita) prima della visita alla Chiesa di San Domenico e all’attiguo Chiostro, nel giorno della festa del Santo. Martedì 11 agosto l’aperitivo sarà ospitato da Gin Fizz (Piazza Leonardo Leo) e condurrà alla scoperta della Chiesa di San Giovanni e della stessa Piazza Leonardo Leo. Sarà anche l’occasione per avviare ufficialmente la candidatura della piazza al censimento “Luoghi del cuore” del FAI. Infine, martedì 18 agosto l’appuntamento prevede l’incontro da Dopodomani Smetto (Corso Leo) e la successiva visita alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli, proprio nella settimana seguente la festa dell’Assunta, a cui è intitolata la chiesa più antica di San Vito.

L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi estivi “L’estate addosso”, promossa dall’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni ed è realizzata nell’ambito del progetto “San Vito Re-Generation: hub di comunità, mobilità dolce e storie di prossimità”, finanziato dalla Regione Puglia a seguito dell’Avviso per il potenziamento e la qualificazione degli info-point turistici regionali.

Tutti gli appuntamenti del ciclo sono completamente gratuiti (anche l’aperitivo), ma è obbligatoria la prenotazione al numero +39 331.9277579.