Al via “Brindisi Future Makers – Giovani Idee, Grandi Imprese”

Il contest dei Giovani Imprenditori Confcommercio Brindisi dedicato al talento e all’innovazione

Brindisi, 23 ottobre 2025 – Parte ufficialmente oggi “Brindisi Future Makers – Giovani Idee, Grandi Imprese”, il contest promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Brindisi e rivolto ai giovani del territorio che scelgono l’impresa come strumento di crescita, innovazione e sviluppo economico-sociale.

L’iniziativa nasce per valorizzare le esperienze e le idee imprenditoriali che generano impatto positivo sulla provincia di Brindisi, sostenendo la creatività, la sostenibilità e la capacità di fare impresa delle nuove generazioni.

Come spiega Gloria Maria Zurlo, Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Brindisi,

“Brindisi Future Makers è un contest nato dai giovani imprenditori per i giovani, con l’obiettivo di valorizzare i talenti del territorio, premiarli, metterli al centro e far comprendere loro l’importanza di appartenere a un corpo intermedio come Confcommercio, sia come singoli individui che come imprenditori.

Vogliamo costruire una narrazione positiva del nostro territorio, fatta di cura e attenzione verso chi ha deciso di fare impresa qui, verso chi lo sta pensando e verso chi, forse, non conosce ancora un motivo per farlo ma potrà scoprirlo proprio grazie a strumenti come questo.

Premieremo tutti i partecipanti con strumenti reali e concreti, di supporto e di valore per le loro attività, perché crediamo che ogni idea meriti ascolto, crescita e futuro.”

Tre le categorie di partecipazione:

Giovani Imprenditori (18–42 anni) – titolari o soci di impresa con sede nella provincia di Brindisi;

Startup emergenti – progetti già avviati o in fase di realizzazione, con modelli di business innovativi e sostenibili;

Studenti – progetti scolastici o formativi con potenziale applicazione nel mondo dell’impresa e radicamento nel territorio.

Le candidature saranno aperte dal 23 ottobre al 30 novembre 2025 (ore 23:59).

Per partecipare, basterà compilare la scheda di candidatura disponibile sul sito ufficiale

www.confcommerciobrindisi.com/brindisi-future-makers/

e inviare la documentazione completa, comprensiva di un video di presentazione (max 3 minuti), all’indirizzo: candidaturebfm@confcommercio-brindisi.it

.

I vincitori saranno proclamati durante la giornata-evento “Brindisi Future Makers – Giovani Idee, Grandi Imprese”, in programma il 15 dicembre 2025 presso il Teatro Verdi di Brindisi, dove verranno consegnati i riconoscimenti e i premi dedicati ai migliori progetti.