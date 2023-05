AL VIA “CONOSCERSI IN REGATA” – IL 3 GIUGNO SUL LUNGOMARE “LADRI DI CARROZZELLE”

Al via “Conoscersi in Regata” con 150 ragazzi a bordo

Sabato 3 giugno sul Lungomare in concerto “Ladri di Carrozzelle”

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Conoscersi in Regata”, l’evento organizzato dall’associazione GV3 (A Gonfie Vele Verso la Vita) dedicato alla vela solidale. La manifestazione si svilupperà in tre giorni dal 2 al 4 giugno. Saranno organizzate una serie di iniziative sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi e nel porto interno. Parteciperanno circa 150 ragazzi provenienti da tutta la provincia.

Si parte venerdì 2 giugno dalle 9,30 alle 16,30 con escursioni in barca a vela a bordo di Baron. La vela di 15 metri confiscata alla criminalità ed assegnata all’associazione. Lo strumento utilizzato per compiere reati diventato da anni un bene per la collettività. Sabato 3 giugno dalle 9,30 alle 17,30 si terrà l’open day HANSA 303 “La vela aperta a tutti ad armi pari” con giri dimostrativi e match race tra le boe. Sarano coinvolte in particolar modo persone con difficoltà motorie. L’associazione GV3 metterà a disposizione degli istruttori qualificati FIV.

Dalle 14,30 alle 18 si svolgerà la veleggiata tra le boe su J24 ed unità di minialtura. Appuntamento da non perdere quello delle 21 con il concerto della band di fama nazionale “Ladri di Carrozzelle”. La sbrock band si esibirà nel piazzale antistante la Casa del Turista.

L’evento si concluderà domenica 4 giugno con la Veleggiata della solidarietà. La regata partirà dalle Pedagne sino a Punta Penne, e vedrà protagonisti numerosi ragazzi di associazioni, case famiglia e comunità di tutta la provincia. I ragazzi saranno imbarcati sulle vele messe a disposizione dagli armatori di Brindisi, che da dieci anni collaborano con Gv3 per questa esperienza indimenticabile. Un momento di spensieratezza, a contatto con la natura dove tutti potranno sentirsi parte di una squadra. Il mare accessibile, senza barriere e senza confini. Un’esperienza di grande condivisione che rende tutti uguali e liberi. In occasione della veleggiata le barche saranno accompagnate da due acquascooter della Polizia di Stato messe a disposizione dalla Questura di Brindisi e da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Brindisi. Simbolo di vicinanza e partecipazione delle istituzioni agli eventi della comunità in cui operano.

Conoscersi in regata è patrocinata dall’Unione europea, dalla Regione Puglia, dal Comune di Brindisi e dalla Guardia Costiera. Partners dell’evento sono: Marina di Brindisi, Fondazione Puglia per la Vita, Cantiere navale Danese, Otto per Mille Chiesa Valdese. In collaborazione con Lega navale sezione di Brindisi, Circolo della vela e con l’associazione Colmare.