Al via domani l’October Job Day, in programma dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior” di Ostuni

ARPAL Puglia e Comune di Ostuni al fianco di talenti e imprese per creare nuove opportunità di lavoro

Ostuni, 21 ottobre 2026 – Domani, giovedì 22 ottobre 2026, dalle ore 14:30 alle 17:00, la Biblioteca comunale “Francesco Trinchera Senior” di Ostuni, nella suggestiva cornice della Città Bianca, ospiterà l’October Job Day.

L’iniziativa, organizzata da ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Ostuni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ostuni, nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, fornendo alle aziende partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con candidati qualificati e motivati.

L’October Job Day rappresenta una grande opportunità per le imprese interessate al recruiting di personale e per tutti i talenti alla ricerca di nuove prospettive occupazionali. Durante l’evento, le aziende coinvolte avranno la possibilità di incontrare i candidati, presentare le proprie realtà produttive, illustrare i profili professionali ricercati e raccogliere curricula. Parallelamente, i partecipanti potranno conoscere da vicino le opportunità occupazionali offerte dalle imprese del territorio, approfondire i requisiti e le competenze richieste e confrontarsi con i rappresentanti aziendali.

Il Job Day si propone come un’occasione di confronto e dialogo tra imprese e candidati, finalizzata a favorire l’incontro tra le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali disponibili, valorizzando talenti e aspirazioni e promuovendo nuove opportunità di inserimento lavorativo e crescita professionale.

Per ulteriori informazioni e per aderire all’iniziativa è possibile rivolgersi direttamente al Centro per l’Impiego di Ostuni, scrivendo all’indirizzo e-mail ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it oppure contattando il numero 0831 1568001.