Al via il Festival dell’Economia pugliese

In un mondo in cui tutti parlano, c’è chi preferisce ascoltare. È quello che vi invitiamo a fare, insieme a noi, alla seconda edizione del Festival dell’Economia Pugliese, organizzato da Amazing Puglia, che si terrà il 19-20 e 21 novembre a Villa Romanazzi Carducci (Bari).

Ventisette gli appuntamenti da non perdere, tra talk, interviste e dialoghi con i principali protagonisti dell’imprenditoria regionale che parleranno di intelligenza artificiale, passaggio generazionale, talenti del futuro, turismo, cultura, economia del mare, etica economica.

Tra gli ospiti ci saranno: Carlo Cottarelli, Gianluca Comandini, Giacomo Mojoli, Anna Dello Russo, l’arcivescovo di Bari monsignor Giuseppe Satriano.

L’ingresso al festival è gratuito. L’evento è organizzato in collaborazione con Fineco, Casillo Group, Olio Pantaleo, Commerciale Ocsa, Nuovarredo, GVM Care & Research, Sam, Eredi Maggi, Acmei, Apulia Digital Its Academy.

Scoprite il programma completo su AmazingPuglia.com.

IL PROGRAMMA

MERCOLEDI 19 NOVEMBRE

ORE 10 – TALK

COME STIAMO, DOVE ANDREMO

Il governatore MICHELE EMILIANO dialoga con FABIO MOLLICA sullo stato dell’Economia Pugliese

ORE 10.45 – TALK

LE CITTÀ DEL FUTURO

VITO LECCESE (Sindaco Bari), ADRIANA P. BORTONE (Sindaca Lecce), GIOVANNA BRUNO (Sindaca Andria), LUCIANA DI BISCEGLIE (Pres. Camera Commercio Bari).

Modera Raffaello Mastrolonardo

ORE 11.45 – TALK

LECONOMIA DELLE NOTIZIE

MIMMO MAZZA (Gazzetta del Mezzogiorno), MADDALENA MAZZITELLI (TeleBari), MICHELE MARMO (TeleSveva), CRISTIANO CARRIERO (La Content)

Modera Maurizio Marangelli (pres. Ordine dei Giornalisti di Puglia)

ORE 12.30 – INTERVISTA

GAME CHANGERS: MICHEL PIETRO FERRANDINA Area Manager Fineco

ORE 15- SPEECH

LIA SPIEGATA SEMPLICE

GIACINTO FIORE E PASQUALE VISCANTI, Fondatori della AI Week

ORE 16 – SPEECH

INTELLIGENZA O COSCIENZA ARTIFICIALE

GIANNI SEBASTIANO (Orienta)

ORE 16.30 – SPEECH

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

ANTONIO MESSENI PETRUZZELLI (Docente Poliba)

ORE 17 – TALK

PUGLIESI DEL FUTURO (E DEL PRESENTE)

MARILÙ FIORE (Citymoda), DIDI DE DONNO (Palace&Palace), PIETRO MAGGI (Contact Italia), ANTONIO GRANIERI (MisterShut), DOMENICO ANTONACCI (Nord Costruzioni Generali). Conclusioni: MICHEL PIETRO FERRANDINA (Fineco). Modera Gianluca Coviello

ORE 17.45 – SPEECH

PRODUTTIVITÀ, EMOZIONE E LIFESTYLE

NICOLÒ ANDREULA E FRANCESCO L’ABBATE

ORE 18.10 – INTERVISTA

GAME CHANGERS: ALBERTO PAGLIALUNGA

(Founder Deghi)

ORE 18.40 – SPEECH

DALLINGEGNERIA ALLECONOMIA

La potenza istituente delle nuove rivoluzioni tecnologiche

COSIMO ACCOTO (Filosofo tech, Research affiliate MIT)

ORE 19.15 – INTERVISTA

GLOBAL ECONOMIC TRENDS

ANDREA DALL’OLIO dialoga con Nicolò Andreula

GIOVEDI 20 NOVEMBRE

ORE 10 – INTERVISTA

CARLO COTTARELLI – SENZA GIRI DI PAROLE

Dialogo con Fabio Mollica

ORE 11 – TALK

LECONOMIA DEL MARE

CIRO GELSOMINO (Porto tur.co Manfredonia), GAIA MELPIGNANO (Molo S. Eligio Taranto), GIUSEPPE MEO (Snim + Consorzio nautico), VINCENZO IZZO (Presidente e Amministratore Porto turistico di Polignano). Modera Raffaello Mastrolonardo

ORE 12.15 – TALK

IL CORAGGIO DI SBAGLIARE

MICHELE FRISOLI (Manta Group), GAETANO FRULLI (Presidente Nuova Fiera del Levante), LUCIA FORTE (Oropan – Vicepresidente Confindustria Bari-Bat), LEONARDO PATRONI GRIFFI (Presidente Banca Popolare di Puglia e Basilicata). Modera Raffaello Mastrolonardo

ORE 15 – TALK

VEDI ALLA VOCE CULTURA

DAVIDE USAI (Dir. gen. Fai), SILVIO MASELLI (Fidelio), GIACOMO MOJOLI (Co-fondatore Slow Food), CRISTIANO CARRIERO (Storytelling Festival). Modera Maddalena Milone (Coordinatrice Club Cultura Confindustria Ba/Bat)

ORE 16 – TALK

STARTUPPER IN PUGLIA

Cinque startupper pugliesi raccontano la loro esperienza

Alessandro Monticelli (Green Independence), Matteo Serafino (Hi-Twin), Gianluigi De Gennaro (Delegato Spinoff e Startup Un. Aldo Moro), Sergio Santoro (Unicorn), Chiara Mongiovì (Be-Me). Conclusioni di VIRGILIO PICCA (Orienta). Modera Gianluca Coviello

ORE 16.45 – SPEECH

GIANLUCA COMANDINI

BLOCKCHAIN E STARTUP: COSTRUIRE OGGI LE AZIENDE DI DOMANI

ORE 17.10 – TALK

INVEST IN PUGLIA

GIANNA ELISA BERLINGERIO (Regione Puglia), EUCLIDE DELLA VISTA (Its Apulia Digital), BARBARA ALICINO (Lutech), MICHELE FRISOLI (Manta Group), DOMENICO PINTO (Tenuta Pinto), SERGIO FILOGRANA (WORKNESS)

ORE 18 – RIFLESSIONE

ETICA ED ECONOMIA – S.E. MONS. GIUSEPPE SATRIANO

(Arcivescovo metropolita di Bari e Bitonto)

ORE 18.30 – TALK

UNA PUGLIA SPAZIALE

ANTONIO VASILE (AdP) – GIOVANNI SYLOS LABINI (Planetek) – GIUSEPPE ACIERNO (DTA)

MARIO APRILE (Pres. Confindustria Bari-Bat). Modera Gianluca Coviello

VENERDI 21 NOVEMBRE

ORE 10 – TALK

FORMARE I TALENTI DEL FUTURO

RAFFAELLA FERRERI (Cube), JOHN CREDICO (Lord Byron College) – GIANNI SEBASTIANO (Orienta) – Modera GIACOMO MOJOLI (Co-fondatore Slow Food)

ORE 10.40 – INTERVISTA

GAME CHANGERS: GIUSEPPE SPEZIALE (GVM)

Dialogo con Nicolò Andreula

ORE 11.10 – TALK

TARGET DI LUSSO

BEPPE NUGNES (Nugnes), ANNA SALVAGGIULO (Anteprima + Noi), MARILÙ FIORE (Citymoda)

Modera Anthony Liuzzi

ORE 11.40 – INTERVISTA

GAME CHANGERS: SERGIO FONTANA (Farmalabor)

Dialogo con Fabio Mollica

ORE 12.10 – TALK

M&A LEVA PER CRESCERE

MARIO BISCEGLIA (Acqua Orsini – S.I.R), FRANCO MAGGI (Eredi Maggi Group), MICHEL PIETRO FERRANDINA (Fineco). Modera ALBERT ANTONINI (Cavour Corporate Finance)

ORE 12.45 – TALK

IL TURISMO CHE FA BENE

DOMENICO SCORDARI (Naturalis BioResort), GIOVANNI DE BLASIO (Epoca Collection), DIDI DE DONNO (Palace&Palace), NEVIO D’ARPA (BTM), GIANFRANCO CHIARAPPA (Coco Beach Club).

