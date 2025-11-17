Al via il Festival dell’Economia pugliese

In un mondo in cui tutti parlano, c’è chi preferisce ascoltare. È quello che vi invitiamo a fare, insieme a noi, alla seconda edizione del Festival dell’Economia Pugliese, organizzato da Amazing Puglia, che si terrà il 19-20 e 21 novembre a Villa Romanazzi Carducci (Bari).
Ventisette gli appuntamenti da non perdere, tra talk, interviste e dialoghi con i principali protagonisti dell’imprenditoria regionale che parleranno di intelligenza artificiale, passaggio generazionale, talenti del futuro, turismo, cultura, economia del mare, etica economica.
Tra gli ospiti ci saranno: Carlo Cottarelli, Gianluca Comandini, Giacomo Mojoli, Anna Dello Russo, l’arcivescovo di Bari monsignor Giuseppe Satriano.
L’ingresso al festival è gratuito. L’evento è organizzato in collaborazione con Fineco, Casillo Group, Olio Pantaleo, Commerciale Ocsa, Nuovarredo, GVM Care & Research, Sam, Eredi Maggi, Acmei, Apulia Digital Its Academy.
Scoprite il programma completo su AmazingPuglia.com.
IL PROGRAMMA
MERCOLEDI 19 NOVEMBRE
ORE 10 – TALK
COME STIAMO, DOVE ANDREMO
Il governatore MICHELE EMILIANO dialoga con FABIO MOLLICA sullo stato dell’Economia Pugliese
ORE 10.45 – TALK
LE CITTÀ DEL FUTURO
VITO LECCESE (Sindaco Bari), ADRIANA P. BORTONE (Sindaca Lecce), GIOVANNA BRUNO (Sindaca Andria), LUCIANA DI BISCEGLIE (Pres. Camera Commercio Bari).
Modera Raffaello Mastrolonardo
ORE 11.45 – TALK
L’ECONOMIA DELLE NOTIZIE
MIMMO MAZZA (Gazzetta del Mezzogiorno), MADDALENA MAZZITELLI (TeleBari), MICHELE MARMO (TeleSveva), CRISTIANO CARRIERO (La Content)
Modera Maurizio Marangelli (pres. Ordine dei Giornalisti di Puglia)
ORE 12.30 – INTERVISTA
GAME CHANGERS: MICHEL PIETRO FERRANDINA Area Manager Fineco
ORE 15- SPEECH
L’IA SPIEGATA SEMPLICE
GIACINTO FIORE E PASQUALE VISCANTI, Fondatori della AI Week
ORE 16 – SPEECH
INTELLIGENZA O COSCIENZA ARTIFICIALE
GIANNI SEBASTIANO (Orienta)
ORE 16.30 – SPEECH
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
ANTONIO MESSENI PETRUZZELLI (Docente Poliba)
ORE 17 – TALK
PUGLIESI DEL FUTURO (E DEL PRESENTE)
MARILÙ FIORE (Citymoda), DIDI DE DONNO (Palace&Palace), PIETRO MAGGI (Contact Italia), ANTONIO GRANIERI (MisterShut), DOMENICO ANTONACCI (Nord Costruzioni Generali). Conclusioni: MICHEL PIETRO FERRANDINA (Fineco). Modera Gianluca Coviello
ORE 17.45 – SPEECH
PRODUTTIVITÀ, EMOZIONE E LIFESTYLE
NICOLÒ ANDREULA E FRANCESCO L’ABBATE
ORE 18.10 – INTERVISTA
GAME CHANGERS: ALBERTO PAGLIALUNGA
(Founder Deghi)
ORE 18.40 – SPEECH
DALL’INGEGNERIA ALL’ECONOMIA
La potenza istituente delle nuove rivoluzioni tecnologiche
COSIMO ACCOTO (Filosofo tech, Research affiliate MIT)
ORE 19.15 – INTERVISTA
GLOBAL ECONOMIC TRENDS
ANDREA DALL’OLIO dialoga con Nicolò Andreula
GIOVEDI 20 NOVEMBRE
ORE 10 – INTERVISTA
CARLO COTTARELLI – SENZA GIRI DI PAROLE
Dialogo con Fabio Mollica
ORE 11 – TALK
L’ECONOMIA DEL MARE
CIRO GELSOMINO (Porto tur.co Manfredonia), GAIA MELPIGNANO (Molo S. Eligio Taranto), GIUSEPPE MEO (Snim + Consorzio nautico), VINCENZO IZZO (Presidente e Amministratore Porto turistico di Polignano). Modera Raffaello Mastrolonardo
ORE 12.15 – TALK
IL CORAGGIO DI SBAGLIARE
MICHELE FRISOLI (Manta Group), GAETANO FRULLI (Presidente Nuova Fiera del Levante), LUCIA FORTE (Oropan – Vicepresidente Confindustria Bari-Bat), LEONARDO PATRONI GRIFFI (Presidente Banca Popolare di Puglia e Basilicata). Modera Raffaello Mastrolonardo
ORE 15 – TALK
VEDI ALLA VOCE CULTURA
DAVIDE USAI (Dir. gen. Fai), SILVIO MASELLI (Fidelio), GIACOMO MOJOLI (Co-fondatore Slow Food), CRISTIANO CARRIERO (Storytelling Festival). Modera Maddalena Milone (Coordinatrice Club Cultura Confindustria Ba/Bat)
ORE 16 – TALK
STARTUPPER IN PUGLIA
Cinque startupper pugliesi raccontano la loro esperienza
Alessandro Monticelli (Green Independence), Matteo Serafino (Hi-Twin), Gianluigi De Gennaro (Delegato Spinoff e Startup Un. Aldo Moro), Sergio Santoro (Unicorn), Chiara Mongiovì (Be-Me). Conclusioni di VIRGILIO PICCA (Orienta). Modera Gianluca Coviello
ORE 16.45 – SPEECH
GIANLUCA COMANDINI
BLOCKCHAIN E STARTUP: COSTRUIRE OGGI LE AZIENDE DI DOMANI
ORE 17.10 – TALK
INVEST IN PUGLIA
GIANNA ELISA BERLINGERIO (Regione Puglia), EUCLIDE DELLA VISTA (Its Apulia Digital), BARBARA ALICINO (Lutech), MICHELE FRISOLI (Manta Group), DOMENICO PINTO (Tenuta Pinto), SERGIO FILOGRANA (WORKNESS)
ORE 18 – RIFLESSIONE
ETICA ED ECONOMIA – S.E. MONS. GIUSEPPE SATRIANO
(Arcivescovo metropolita di Bari e Bitonto)
ORE 18.30 – TALK
UNA PUGLIA SPAZIALE
ANTONIO VASILE (AdP) – GIOVANNI SYLOS LABINI (Planetek) – GIUSEPPE ACIERNO (DTA)
MARIO APRILE (Pres. Confindustria Bari-Bat). Modera Gianluca Coviello
VENERDI 21 NOVEMBRE
ORE 10 – TALK
FORMARE I TALENTI DEL FUTURO
RAFFAELLA FERRERI (Cube), JOHN CREDICO (Lord Byron College) – GIANNI SEBASTIANO (Orienta) – Modera GIACOMO MOJOLI (Co-fondatore Slow Food)
ORE 10.40 – INTERVISTA
GAME CHANGERS: GIUSEPPE SPEZIALE (GVM)
Dialogo con Nicolò Andreula
ORE 11.10 – TALK
TARGET DI LUSSO
BEPPE NUGNES (Nugnes), ANNA SALVAGGIULO (Anteprima + Noi), MARILÙ FIORE (Citymoda)
Modera Anthony Liuzzi
ORE 11.40 – INTERVISTA
GAME CHANGERS: SERGIO FONTANA (Farmalabor)
Dialogo con Fabio Mollica
ORE 12.10 – TALK
M&A LEVA PER CRESCERE
MARIO BISCEGLIA (Acqua Orsini – S.I.R), FRANCO MAGGI (Eredi Maggi Group), MICHEL PIETRO FERRANDINA (Fineco). Modera ALBERT ANTONINI (Cavour Corporate Finance)
ORE 12.45 – TALK
IL TURISMO CHE FA BENE
DOMENICO SCORDARI (Naturalis BioResort), GIOVANNI DE BLASIO (Epoca Collection), DIDI DE DONNO (Palace&Palace), NEVIO D’ARPA (BTM), GIANFRANCO CHIARAPPA (Coco Beach Club).