Al via il Medieval Fest con Federico II

Ritornabo a Brindisi il mito e la leggenda di Federico II, lo Stupor Mundi, con il Medieval Fest. Gli eventi, in programma come sempre nel primo fine settimana di settembre, si terranno nell’affascinante scenario del cortile di Casa del Turista. Li, I visitatori saranno condotti indietro nel tempo, con racconti, storie, rievocazioni e giochi, tra dame, cavalieri ed artisti. A dare avvio agli eventi in programma un convegno, questa sera, su “Miti e leggende nel Medioevo pugliese”, organizzato da Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi, con gli spunti storici del prof. Giacomo Carito.