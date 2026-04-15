Al via il nuovo piano di visite guidate al Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi 

Prende il via il nuovo piano di visite guidate al Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi, un’iniziativa volta a valorizzare uno dei più importanti complessi monumentali del territorio brindisino, coniugando la scoperta storico-artistica con l’esplorazione del patrimonio naturalistico circostante.

Il programma propone un’offerta integrata che affianca alle tradizionali visite al castello itinerari naturalistici immersi nella macchia mediterranea, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza completa tra cultura, paesaggio e biodiversità. I percorsi sono pensati per un pubblico ampio e diversificato: cittadini, turisti, scuole e appassionati di natura.

Le visite guidate al Castello Alfonsino accompagneranno i partecipanti alla scoperta della storia, dell’architettura e delle stratificazioni culturali del sito, restituendo il valore simbolico e strategico che esso ha rivestito nei secoli.

Parallelamente, i percorsi naturalistici offriranno un’immersione nella macchia mediterranea che circonda il complesso, con particolare attenzione agli aspetti botanici, faunistici ed ecologici. Guide esperte accompagneranno i visitatori lungo sentieri dedicati, favorendo una lettura consapevole del paesaggio e promuovendo una cultura della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, con l’obiettivo di incentivare forme di fruizione lente e responsabili, capaci di generare benessere individuale e collettivo.

Particolare attenzione sarà riservata alle attività didattiche e ai progetti educativi rivolti alle scuole, con percorsi studiati per stimolare la conoscenza del territorio e il senso di appartenenza delle giovani generazioni.

Il calendario delle visite e le modalità di prenotazione saranno disponibili sul canale ufficiale www.pastpuglia.it

Si precisa che il programma di valorizzazione del Castello rientra nell’ambito dell’accordo di partenariato tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e l’Associazione Le Colonne di Brindisi.