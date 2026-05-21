Al via il percorso partecipativo HELIOS sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Si è tenuto nella giornata di martedì 19 maggio, presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, l’evento di apertura del progetto “HELIOS – Ruolo e obiettivi dell’Amministrazione nelle Comunità Energetiche Rinnovabili”, iniziativa dedicata alla promozione di un percorso partecipativo aperto agli enti locali e agli attori del territorio interessati allo sviluppo delle CER.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e approfondimento sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, strumento sempre più centrale nelle politiche di transizione energetica e sostenibilità territoriale. Durante la sessione mattutina, i partecipanti hanno preso parte alla presentazione del progetto e a un approfondimento dedicato al funzionamento, alle opportunità e agli obiettivi delle CER, con particolare attenzione al ruolo strategico delle amministrazioni pubbliche nel favorire processi di collaborazione tra cittadini, imprese ed enti locali.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tecnici, amministratori locali, associazioni e stakeholder del territorio, coinvolti in un dialogo finalizzato a costruire una visione condivisa sulle prospettive energetiche sostenibili della provincia.

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con il “Laboratorio 1 – Raccolta delle esigenze”, sessione partecipativa dedicata all’ascolto dei bisogni e delle criticità legate sia all’adesione a Comunità Energetiche già costituite, sia alla nascita di nuovi progetti CER sul territorio brindisino. Il laboratorio ha consentito di raccogliere contributi, esperienze e proposte operative utili a delineare future azioni di supporto e accompagnamento, confermando l’interesse crescente verso modelli energetici condivisi, inclusivi e sostenibili.

L’iniziativa rientra nel quadro delle attività promosse con il sostegno di Regione Puglia e del programma Puglia Partecipa, con l’obiettivo di incentivare percorsi di governance partecipata sui temi dell’energia rinnovabile e della sostenibilità ambientale.