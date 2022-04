Presentato presso Palazzo Guerrieri il progetto “Case di quartiere”, una iniziativa tesa a riqualificare, con fondi regionali, una dozzina di luoghi e palazzi storici in disuso, siti in tutti i quartieri della città, per realizzare luoghi di aggregazione e di cultura. Il fine e’ di dare l’opportunita a chi vuole realizzare progetti in riferimento alla cittadinanza e partecipazione attiva. E’ intervenuto il sindaco Riccardo Rossi.