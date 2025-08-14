Al via il programma della “ESTATE A MONTALBANO 2025”

Diverse le iniziative che saranno organizzate dalla Associazione “Gli amici di Giuuaanneed”

Prenderà il via domenica 17 agosto a Montalbano il programma di manifestazioni estive dal titolo “ESTATE A MONTALBANO 2025”, messo a punto dalla Associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici di Giuuaanneed”, presieduta da Mina Schiavone.

Si tratta di tre eventi che si svolgeranno il 17 e 18 agosto con il patrocinio del Comune di Fasano, e della C.I.A. – Agricoltori Italiani Due Mari (Brindisi-Taranto).

Obiettivo delle diverse iniziative: animare la frazione nel periodo estivo recuperando una serie di tradizioni della cultura tipica sia locale che regionale.

Questo il programma degli eventi che si svolgeranno tutti in Piazza della Libertà a partire dalle ore 21.00.

Domenica 17 agosto si terrà la esibizione del duo “Cicì e Cocò, cabarettisti per solidarietà”.

Lunedì 18 agosto, invece, saranno due gli eventi: il primo sarà la esibizione della cabarettista Silvana Topin con “Si lo voglio!” e a seguire si ballerà con “Impronte di Puglia”.

La Associazione Teatrale Amatoriale “Gli Amici di Giùàannèedd” da oltre 15 anni promuove e diffonde la cultura e l’arte del teatro in vernacolo e non, con l’obiettivo di valorizzare e tramandare non solo il dialetto ma anche gli usi, i costumi e le tradizioni contadine di un tempo, oltre che i prodotti agricoli locali tipici e la biodiversità.

La Associazione dal 2016 ha istituito anche una sezione teatrale riservata ai più piccoli – una ventina di bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni – proprio con l’obiettivo di tramandare il vernacolo ma anche le tradizioni, gli usi, i costumi della cultura contadina locale ai più piccoli, alle donne e agli uomini di domani.