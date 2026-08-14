Al via il programma “ESTATE A MONTALBANO 2026”

Diverse le iniziative che saranno organizzate dalla Associazione “Gli amici di Giuuaanneed”
Prenderà il via lunedì 17 agosto a Montalbano il programma di manifestazioni estive dal titolo “ESTATE A MONTALBANO 2026”, messo a punto dalla Associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici di Giuuaanneed”, presieduta da Mina Schiavone.
Si tratta di due eventi che si svolgeranno il 17 e 18 agosto con il patrocinio del Comune di Fasano, e della C.I.A. – Agricoltori Italiani Due Mari (Brindisi-Taranto).
Obiettivo delle diverse iniziative: animare la frazione nel periodo estivo recuperando una serie di tradizioni della cultura tipica sia locale che regionale.
Questo il programma degli eventi che si svolgeranno tutti in Piazza della Libertà a partire dalle ore 21.00.
Lunedì 17 agosto sarà la volta della Tribute Band Patty Pravo vs Mina “Insieme … Pazza Idea”. La serata sarà presentata dal noto influencer fasanese Marco Deca.
Martedì 18 agosto, invece, si terrà il Reading musicale e teatrale con Gino Cesaria e i Cantacunti dal titolo “In Vino Veritas”.