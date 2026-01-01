Al via il tesseramento alla Pro Loco di San Vito dei Normanni

C’è tempo fino al 28 febbraio. Per tutti i soci molti vantaggi della Tessera UNPLI
SAN VITO DEI NORMANNI (BR), 1° GENNAIO 2026 – Con l’inizio del nuovo anno, la Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento” – APS apre ufficialmente il tesseramento a tutti coloro che desiderano diventare soci della neonata associazione.
Per favorire la massima partecipazione, sono previste diverse fasce di contribuzione con quote sociali dedicate a singoli, coppie e anche a minori di 18 anni, una misura speciale – quest’ultima – pensata per coinvolgere i più giovani nelle attività di promozione locale.
La Pro Loco, che intende porsi come punto di riferimento per la valorizzazione culturale del territorio, ha deciso di affiliarsi all’UNPLI, l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Quest’adesione porta a tutti i soci i vantaggi della Tessera UNPLI, che offre sconti e convenzioni sull’intero territorio nazionale consultabili sul sito www.tesseradelsocio.it.
Tutti gli interessati possono richiedere l’iscrizione alla Pro Loco contattando l’Associazione in una delle seguenti modalità:
- oggi 1° gennaio, dalle 18 alle 20, e sabato 3 gennaio, dalle 10 alle 12, presso il mercatino di Natale allestito per le feste in Piazza Leonardo Leo;
- fino al 6 gennaio, presso la Chiesa di San Giovani, dove i soci fondatori stanno garantendo l’apertura al pubblico del presepe cittadino realizzato dai ragazzi del Centro Diurno “Raggio di Sole”;
- fino al 28 febbraio, scrivendo a proloco@portadelsalento.it
Si allegano immagini della Tessera del Socio UNPLI 2026, dedicata a L’Aquila (Capitale italiana della cultura 2026) e un’immagine di Piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni